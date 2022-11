中信金攜手客戶低碳轉型 率先加入商業自然聯盟

因應全球氣候變遷加劇,中國信託金控今(17)日表示,率先全台金融機構,加入商業自然聯盟(Business for Nature),此聯盟將於今年12月7日至9日舉辦的聯合國生物多樣性大會(COP15)中,呼籲各國政府重視生物多樣性。

中信金控(2891)簽署加入CDP科學基礎減碳目標倡議(CDP Science-Based Targets Campaign, CDP SBT),上(10)月開始與碳密集型客戶議合,期望協助其低碳轉型。

CDP SBT倡議由原碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)發起,獲得全球318家、總資產超過37兆美元的金融機構響應,2020年起共同議合全球逾1,000家、總碳排放量高達70億噸的企業,敦促其承諾SBT減碳目標,達成巴黎協定(Paris Agreement)提及各界應控制與前工業時代相比最多攝氏2度內,且努力追求前述升溫減至攝氏1.5度內的升溫目標,截至今年9月,已促使全球 213 家企業承諾SBT目標。

目前台灣有22家企業被歸類於此碳密集名單,中信金控身為永續金融先行者聯盟成員之一,加入CDP SBT倡議加速實踐全球淨零承諾,積極議合大型及碳密集客戶,響應升溫目標,顯見中信金控降低財務碳排,攜手客戶低碳轉型的決心。

商業自然聯盟由世界企業永續發展委員會(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD)、世界經濟論壇(The World Economic Forum, WEF)等逾70個國際組織、企業、協會、研究機構和非政府組織組成,旨在倡議全球建立自然相關政策。

根據世界經濟論壇發布《2022年全球風險報告》,今年生物多樣性喪失躍升至全球十大風險第三名,中信金控與330家來自超過50國、總收入超過1.5兆美元的國際企業及金融機構,連署商業自然聯盟倡議,敦促參加本次聯合國生物多樣性大會(COP15)的各國元首採取強制性政策,要求大型企業與金融機構2030年前盤點並揭露對生物多樣性的影響與依賴程度,扭轉生物多樣性喪失的趨勢。

2020年,中信金控率先參加碳核算金融聯盟(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF),盤查並揭露金融商品碳排放量,2021年起加強評估高碳排產業授信客戶風險議合減碳,積極協助產業低碳轉型,更是台灣首家加入自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)的企業。

中信金控將持續透過永續金融與責任投資,發揮金融影響力,善盡保育自然生態的責任。