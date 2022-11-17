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樂天銀行年終慶 高利優存3.3%貸款開辦費1元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
樂天國際銀行年終慶，推出高利優存3.3%、貸款開辦費下殺至1元等活動。圖/樂天國際銀行提供
樂天國際銀行年終慶，推出高利優存3.3%、貸款開辦費下殺至1元等活動。圖/樂天國際銀行提供

樂天國際銀行歡慶年終慶，即日起至2022年11月30日止推出「年利率3.3％新台幣7天高利優存」活動。優惠快閃限時14天，不限新舊客戶都能參加，每人最高可存金額限一筆新台幣60萬元整，存滿七天立即領利息新台幣380元。

樂天國際銀行表示，適逢年終佳節，推出新的7天高利優存專案，讓客戶可以享有更多資金運用的彈性。

另外樂天國際銀行推出了貸款開辦費限時只要新台幣1元的優惠活動，活動期間自即日起至2022年12月20日止，只要申辦樂天年終慶貸款，不僅可以省下高達新台幣5,999元（定價：新台幣6,000元）的開辦費，貸款金額最高還可達新台幣500萬並可享最低年利率1.65%起，24小時全線上申辦，相當方便，有資金需求的朋友得把握機會了。

還未開立樂天網銀的新朋友，只要在2022年12月31日前輸入開戶推薦序號「 WIN 」，並於指定期間啟用金融卡，即可獲得新台幣200元現金回饋。另已有樂天帳戶者，至2022年11月30日止，成功推薦親友輸入推薦序號開戶完成並於指定期間啟用金融卡，每一位推薦人可獲得新台幣100元推薦獎金，推薦越多領得越多，被推薦親友開立帳戶者也可獲得新台幣500元的新戶禮現金回饋。

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