銀行搶推美元優利定存 這家最高年息4.8%

美國聯準會今年已經升息15碼，各界預期12月將再升息2碼，宣告高利時代來臨，搶在美國升息之前，包括新光銀行（2888）和星展銀行等，皆展開美元優利存款方案，吸收美元存款，有資金規畫需求者，可依據自身存款需求選擇最適合的方案。

星展銀行（台灣）針對「星展豐盛理財客戶」及「星展豐盛私人客戶」，推出「星豐利美元高利定存專案」。即日起至2022年12月30日（或承作總額度達新台幣70億元額滿即止），以新資金承作美元3個月期 / 6個月期定存，可享最高4.7% / 4.8%之優惠年利率。

星展銀行表示，本活動定存首筆最低承作金額為美元2萬元（含），每人總承作限額，星展豐盛理財客戶為美元50萬元（含），星展豐盛私人客戶美元100萬元（含）。

新光銀行自即日起至2022年11月30日止，推出「虎利美利III」專案，提供美元高利定存12個月最高4.4%優惠。

新光銀行表示，美元高利定存提供3個月、6個月、12個月多種天期優惠定存選擇 ，活動期間透過他行匯入新資金，最高可享4.4%美元定存利率，除高利優惠外，於活動期間至臨櫃以新臺幣存款換匯為美元承作本專案可享本行即期牌告匯率美元最佳減碼0.03%換匯優惠，若自他行匯入外幣新資金且承作專案達匯入金額70%以上，還可享匯入匯款免手續費優惠，即可透過臨櫃或線上申辦本專案。