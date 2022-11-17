中華郵政獲頒「2022第15屆台灣企業永續獎」四項殊榮

財團法人台灣永續能源研究基金會於今年11月16日在臺北圓山大飯店舉辦「2022第15屆台灣企業永續獎」頒獎典禮，中華郵政公司獲頒「企業永續綜合績效類–台灣永續100大典範企業」、「永續報告–金融及保險業第1類 銀獎」及永續單項績效「社會共融領袖獎」與「創新成長領袖獎」等四項殊榮， 由公共事務處處長郭素娥代表出席，接受經濟部工業局長連錦漳頒獎。

本屆評選，參獎家數達424家，較去年成長29%，創歷年新高，顯見永續發展議題已成為各界關注重點。中華郵政公司長期深耕社會、關懷弱勢，包括關懷獨居長輩、節餘局屋空間扶植長照醫療發展、成立托育教保中心、關懷農 產行銷、協助運送偏鄉營養午餐及於各地不定期舉辦樂齡運動等，並致力提供更便捷的服務，滿足消費者的各種需求，經營成果深獲主辦單位肯定。

配合政府政策，中華郵政公司推動2050淨零排放、能源轉型及加強責任投資。在環境永續方面，包括碳足跡盤查、汰換耗能設備、引進電動汽機車及開發太陽光電發電系統等；在責任金融方面，落實ESG責任投資，2022 年投資符合企業社會責任的國內上市櫃公司股票占國內股票投資總市值98.53%， 投資國內外 ESG 基金新台幣22億元，投資國內外綠色債券及永續債券新台幣279億元。

中華郵政公司表示，在肩負國營企業社會責任與追求業務轉型之際，將秉持環境保護、社會責任及公司治理(ESG)理念，落實企業永續發展，戮力實踐節能減碳、減廢、資源回收再利用、循環經濟，並加強公司治理、落實社區關懷，發揮郵政影響力，讓大家知道ESG人人有責，共同為社會的美好生活而努力。