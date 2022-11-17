高利美元再現！星展銀喊存半年拿4.8％ 新光衝4.4％

隨著美國聯準會今年以來持續升息，宣告高利時代來臨，外銀今（17）日喊出高利美元定存接近5％！星展銀行（台灣）針對「星展豐盛理財客戶」及「星展豐盛私人客戶」，推出「星豐利美元高利定存專案」。即日起至2022年12月30日，最高享有4.8%優惠年利率。

星展銀指出以新資金承作美元3個月期 / 6個月期定存，可享最高4.7% / 4.8%之優惠年利率，承作總額度達新台幣70億元額滿即止。

新光銀行自即日起至2022年11月30日止，推出「虎利美利III」專案，提供美元高利定存12個月最高4.4%優惠、針對新臺幣也推出「虎利發發II」專案，提供新臺幣定存12個月1.45%的高利優惠，對於隨時有動用資金需求的民眾，亦提供新臺幣活儲最高階年息2.45%優惠，民眾可依據自身存款需求選擇最適合的方案，另因本專案設有額度限制，一旦額滿將提前截止，建議務必把握機會。

新光銀行美元高利定存提供3個月、6個月、12個月多種天期優惠定存供民眾選擇，活動期間透過他行匯入新資金，最高可享4.4%美元定存利率，除高利優惠外，於活動期間至臨櫃以新臺幣存款換匯為美元承作本專案可享本行即期牌告匯率美元最佳減碼0.03%換匯優惠，若自他行匯入外幣新資金且承作專案達匯入金額70%以上，還可享匯入匯款免手續費優惠，即可透過臨櫃或線上申辦本專案。