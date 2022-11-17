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康和證券首獲幸福企業金獎肯定 打造幸福健康職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券首度榮獲「幸褔企業金獎」，康和證券總經理邱榮澄代表領獎表示人才是公司最重要的核心資產。(康和證券/提供)
康和證券首度榮獲「幸褔企業金獎」，康和證券總經理邱榮澄代表領獎表示人才是公司最重要的核心資產。(康和證券/提供)

康和證券首度榮獲1111人力銀行金融管顧類的幸福企業金獎，第三屆2022幸福企業票選，共1,700多家企業參選，透過網路票選與評比，挑選出各產業幸福企業，康和證首次獲獎，代表其良好完善的薪資福利、休假制度、工作生活平衡、幸福健康職場創造、人才職涯發展等各方面均獲致肯定，更是公司及全體員工的榮耀。

康和證券董事長鄭大宇表示，員工是公司最重要的資產與基石，好的福利與幸福職場才能讓好的人才繼續留下，因此將「選才、攬才、育才、留才」視為最關鍵的任務，致力給予員工最完善的照顧。今年8月起康和證券開辦員工持股信託，主要就是留才育才，為公司培養優秀人才與關鍵競爭力，激勵提升經營成效，保障員工退休生活，落實企業永續發展。

本屆幸福企業獲獎必須具備幾個要件，如:薪資獎金獲致認同、員工休假優於勞基法、有良好的升遷制度等等，康和證券除有優於法令的優化休假制度外，也常辦理多元化的健康課程與社團活動，紓解同仁工作壓力，照顧員工身心靈健康。提供婚喪喜慶、旅遊補助、社團補助等，且首創業界年度有兩天有薪志工假，公司連續四年的每月免費提供一日「康和蔬食日」，提供蔬食餐點，凝聚同仁減碳意識。

康和證券總經理邱榮澄也特別提到，金融業並無特定的機器設備，人才才是最重要的核心資產，且因多數部門為業務導向，所以公司提供多元獎金項目，除個人的業績獎金外，還有部門、團體的績效獎金，平日也有專案、競賽獎金等，針對非業務導向的部門，亦透過各項指標，擇優獎勵績效良好的同仁。

新冠肺炎疫情至今已近3年，康和證積極訂定各項防疫措施，規劃分層辦公、居家辦公與異地辦公等制度，降低同仁染疫風險，並體恤員工辛勞，分組居家辦公薪資照常發給外，也提供疫苗公假，鼓勵同仁接種新冠疫苗，降低中重症機率。並為全體員工購買防疫險，也採購口罩、防護面罩與居家快篩劑等防疫用品供同仁使用，提供同仁健康保護。

今年為康和證ESG元年，除落實過往對於社會、環境、弱勢族群的關懷外，今年更將ESG實踐拓及產品與投資方面，推出「好康放心投」平台，期盼降低金融服務的財富門檻，讓小資族、新鮮人、高齡族群等，也能夠擁有良好的理財規劃，達致普惠金融。康和證券集團也徵求資訊數位、理財規劃相關人才，並透過建教合作、大專院校社團等管道，幫助廣大學子提前了解產業與公司型態，積極向社會新鮮人招手。

康和證券首度榮獲幸褔企業金獎，康和證券總經理邱榮澄(右)代表領獎。(康和證券/提供)
康和證券首度榮獲幸褔企業金獎，康和證券總經理邱榮澄(右)代表領獎。(康和證券/提供)

防疫險 薪資 社團

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