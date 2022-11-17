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聯卡中心董座交接 劉燈城三任務期許張雲鵬接棒完成

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
聯合信用卡處理中心16日舉行董事長交接典禮，原任董事長劉燈城（左）將印信交接給新董事長、華南金董事長張雲鵬（右），由金管會檢查局副局長陳在淮（中）監交。夏淑賢/攝影
聯合信用卡處理中心16日舉行董事長交接典禮，原任董事長劉燈城（左）將印信交接給新董事長、華南金董事長張雲鵬（右），由金管會檢查局副局長陳在淮（中）監交。夏淑賢/攝影

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）16日舉行新舊任董事長交接典禮，於聯卡中心擔任九年董事長的劉燈城榮退，由華南金控（2880）董事長張雲鵬接棒兼任聯卡中心新任董事長。劉燈城在交接典禮上表示，他有三項任務未能及時完成，第一是推展專屬國人的自有支付卡品牌「TWIN Card（雙盈卡）」尚未上市發行；其次ˋ聯卡中心變更組織，調整營運模式從財團法人轉型公司化議；第三是購置自有台北辦公房舍，期許接棒的張雲鵬與聯卡中心同仁能夠繼續推動。

張雲鵬則是提到三大面向，一是依照金融總會白皮書，依據數位發展趨勢，建立多元身分驗證，建置符合國際標準FIDO生物識別機制，擴大運用於中心各項服務平台；二是盡早推動國人自有支付卡品牌「TWIN Card（雙盈卡）」，擴大受理通路與市場廣度、深度，期許成為生活最佳卡片，達到普惠金融；第三是強化資安事件通報機制，維護資通安全並加強與檢警調合作防制詐騙與洗錢。

聯卡中心董事長交接典禮，由聯卡中心監察人、金管會檢查局副局長陳在淮擔任監交人，於董監事會議後舉行，交接典禮結束後，在張雲鵬護送以及所有聯卡中心同仁簇擁排隊鼓掌歡送下，劉燈城走出了聯卡中心所在辦公大樓大門，上車離開。劉燈城之前在交接典禮上致詞時表示，聯卡中心董事長一做九年，後七年是專任，也是他離開公職領域後專任時間最久的工作，搭上車前，他站在車門回頭向所有聯卡中心員工揮手，現場氣氛溫馨中有不捨。

聯合信用卡處理中心董事長異動，原任董事長劉燈城（左）與接任的新董事長、華南金董事長張雲鵬（右），於交接典禮上與監交人、金管會檢查局副局長陳在淮（中）合影留念。夏淑賢/攝影
聯合信用卡處理中心董事長異動，原任董事長劉燈城（左）與接任的新董事長、華南金董事長張雲鵬（右），於交接典禮上與監交人、金管會檢查局副局長陳在淮（中）合影留念。夏淑賢/攝影

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