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台新金連六年摘台灣百大永續典範企業獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新金控連續六年榮獲臺灣百大永續典範企業獎，今日由考試院院長黃榮村（左起）頒獎，台新金控由首席經濟學家李鎮宇代表受獎並合影。台新金／提供
台新金控連續六年榮獲臺灣百大永續典範企業獎，今日由考試院院長黃榮村（左起）頒獎，台新金控由首席經濟學家李鎮宇代表受獎並合影。台新金／提供

由臺灣永續能源研究基金會主辦的「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA臺灣企業永續獎」，今(16)日盛大舉辦頒獎典禮，揭曉年度獲獎名單，台新金控推動永續發展獲肯定。除連續六年榮獲「臺灣百大永續典範企業獎」並五度獲得「企業永續報告書獎-白金獎」，本屆共囊獲五項永續大獎。

台新金控總經理林維俊表示，今年適逢台新30周年，以認真的精神持續推動精進永續各面向。台新身為專業金融機構，肩負著引領企業朝永續經營發展的關鍵角色，近年來積極回應氣候變遷議題，持續參與多項國際永續倡議。2021年率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，並自主訂定2030年辦公室據點淨零排放、2050年全面淨零排放承諾。今年更主動承諾及設定科學基礎減量目標(Science-based Target, SBT)，獲科學基礎目標倡議組織審核目標通過，力行投融資減碳管理，以實際行動回應低碳、淨零排放願景。

林維俊補充，全球暨臺灣企業永續獎係由臺灣永續能源研究基金會主辦，是臺灣重要永續相關獎項。台新金控除在今年企業永續綜合績效部分，獲頒臺灣百大永續典範企業獎等多項獎項。值得一提的是，台新長期致力於資訊安全，提供民眾便利可靠的數位金融體驗，11月初更成為首家金融機構與法務部調查局簽署「資安聯防合作備忘錄」，相互分享資安情資進而強化防禦，若台新遇資安事件時，調查局可提供溯源查處及防護建議，進而保護客戶資產。本次獲頒「資訊安全領導獎」肯定台新在資安方面的努力，實屬意義非凡。

此外，台新銀行秉持創新成長的精神，以完善的數位歷程資料庫為基礎，搭配即時個人化溝通平台，透過整合式經營思維規劃多樣化的客戶金融旅程，不僅有效預測客戶需求，更翻轉了客戶與銀行的互動模式，從過往的主動式溝通轉變為互動式溝通，使台新成為客戶最貼心的次世代金融夥伴，為此獲頒「創新成長領袖」獎項。

面對全球氣候變遷議題，台新認為沒有人是局外人，除了自身力行減碳、落實責任授信、責任投資之外，更需要持續推動永續與民眾生活的結合，讓全民有感並樂於參與，人人都可以From Zero to Hero成為化解氣候危機的英雄。台新除攜手重量級的策略夥伴推出永續系列活動，也在Richart Life App成立綠生活專區，邀請客戶與民眾共同將永續精神落實在民眾的食、衣、住、行的各個面向。

未來，台新金控將持續依循國際ESG發展趨勢，積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實，致力成為投資融客戶及社會大眾的永續智慧好夥伴。

台新金控 資安

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