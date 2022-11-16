臺銀獲「2022第十五屆TCSA台灣企業永續獎」兩大獎肯定
由台灣企業永續學院主辦的「2022第十五屆TCSA台灣企業永續獎」，於11月16日於圓山飯店舉行頒獎典禮，臺灣銀行第二次參獎即榮獲「永續報告-金融及保險業-第1類金級」與「永續單項績效-社會共融領袖獎」兩項大獎，同時永續報告更由去年的銅級一舉躍升到金級，顯示該行永續報告書在資訊揭露完整度、可信度及多年來在社會共融的耕耘成果備受肯定。
臺灣銀行自2013年起自願發布「企業社會責任報告書」，去年編製時自主升格為「2020永續報告書」，並加強揭露有關氣候相關財務揭露（TCFD）、聯合國永續發展目標（SDGs）及利害關係人之重大議題等資訊。「2021永續報告書」更導入SASB商業銀行準則進行揭露，並取得AA1000 TypeII高度保證及ISAE 3000有限確信，強化永續資訊揭露品質及提升可信度。
為落實永續發展目標暨強化企業社會責任，臺灣銀行將國際永續倡議融入於營運活動，更於2022年5月同時簽署赤道原則及簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，以強化永續經營韌性；另因應主管機關永續相關政策，實踐ESG之永續作為，該行將永續發展聚焦於「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大主題，運用金融核心職能，深化永續經營之各項作為，以提升競爭力，同時發揮金融影響力。
臺灣銀行在專注金融本業之餘，以聯合國永續發展目標（SDGs）出發，聚焦核心社會共融願景，本次榮獲「社會共融領袖獎」正是對該行在社會參與行動的肯定。長期以來，透過多元的普惠金融服務，縮小不同族群的資源落差；藉由活化自身持有的歷史建築，結合在地文化與文物展出，創造古蹟再利用；此外，持續舉辦藝術祭系列活動，提供多元化藝術創作及交流平台，推廣優秀藝術創作；同時重視體育推展，致力於國家專業籃球人才培育，每年辦理青少年籃球夏令營及贊助棒球賽事，並前進偏鄉學校，透過職業球員與當地學生們的互動，一圓偏鄉學子的體育夢。
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