臺銀獲「2022第十五屆TCSA台灣企業永續獎」兩大獎肯定

由台灣企業永續學院主辦的「2022第十五屆TCSA台灣企業永續獎」，於11月16日於圓山飯店舉行頒獎典禮，臺灣銀行第二次參獎即榮獲「永續報告-金融及保險業-第1類金級」與「永續單項績效-社會共融領袖獎」兩項大獎，同時永續報告更由去年的銅級一舉躍升到金級，顯示該行永續報告書在資訊揭露完整度、可信度及多年來在社會共融的耕耘成果備受肯定。

臺灣銀行自2013年起自願發布「企業社會責任報告書」，去年編製時自主升格為「2020永續報告書」，並加強揭露有關氣候相關財務揭露（TCFD）、聯合國永續發展目標（SDGs）及利害關係人之重大議題等資訊。「2021永續報告書」更導入SASB商業銀行準則進行揭露，並取得AA1000 TypeII高度保證及ISAE 3000有限確信，強化永續資訊揭露品質及提升可信度。

為落實永續發展目標暨強化企業社會責任，臺灣銀行將國際永續倡議融入於營運活動，更於2022年5月同時簽署赤道原則及簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，以強化永續經營韌性；另因應主管機關永續相關政策，實踐ESG之永續作為，該行將永續發展聚焦於「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大主題，運用金融核心職能，深化永續經營之各項作為，以提升競爭力，同時發揮金融影響力。