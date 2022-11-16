加密貨幣求償無門 受害人籲設專責機關

針對加密貨幣平台FTX日前申請破產，該平台的虛擬貨幣化為烏有，金管會主委黃天牧表示，金管會監管虛擬貨幣的「洗錢防制」，但因為交易面尚未有主管機關，只能提醒投資人注意風險。但加密貨幣投資者16日呼籲，如果金管會的職權不足，那台灣應設立獨立專責機關監管，保障投資人權益。

過度操作槓桿

FTX為全球第二大的虛擬貨幣交易所，創辦人弗瑞德接受外媒採訪時坦言，公司業務擴張速度過快，沒有注意到過程中的問題。但FTX也被踢爆，挪用客戶的100億美元至他旗下的避險基金「Alameda」，轉用來進行投資操作。

然而，當幣安執行長趙長鵬出售鉅額FTX旗下虛擬貨幣時，引發投資人出現擠兌潮。結果FTX資不抵債，最後宣告破產。弗瑞德坦承，「我們的保證金受到重創」，該交易所申請破產，是因為槓桿交易出現問題所致。

台灣損失上看30億

FTX申請破產也波及到台灣，但目前虛擬貨幣平台交易面尚未有主管機關，實際受害人數不明。有業者初估，台灣有50萬人受害，損失金額上看30億。

KNOWING新聞App創辦人楊方儒指出，在台灣有營業登記的公司，用戶都還找得到客服申訴，但主管機關難以監管的是，包括Amber Group與Matrixport等多家跨境資產管理平台在台灣都沒有申設公司。

他說，如果是像FTX與部分劣質平台在台灣長期大手筆行銷宣傳，還找網紅與年輕社群領袖鼓吹「吸金」，如今出了事，韭菜散戶根本求償無門。

加密貨幣風險大

國民黨立委李貴敏日前強調，虛擬貨幣市場在台灣目前無主管機關管轄，導致民眾投資權益無任何保障。黃天牧回應，由於加密貨幣發行機構不在台灣，金管會不予以干涉，只能不斷提醒投資人注意風險。

李貴敏曾追問，FTX破產災情，金管會是否有應變措施？黃天牧說，金管會監理的是虛擬貨幣的「洗錢防制」，而虛擬幣的金融犯罪則是與檢調合作。至於在虛擬平台交易方面，我國尚未有主管機關，行政院正在進行跨部會討論，金管會有負責蒐集資料及管理上的規劃。

幣圈人士表示，「放了上百萬在FTX裡面，代操公司的方案也因為FTX受影響而無法贖回」，但金管會不該對加密貨幣市場不聞不問，更應主動了解納管。他呼籲，如果金管會的職權不足，那台灣應該設立新的獨立機關，才能有效處理各項事宜。

有報稅者可認列損失

財政部長蘇建榮則表示，民眾若是在這波FTX破產事件中有損失，如果個人或企業有申報財產交易所得，有提列投資損失就可扣抵。財政部官員接著指出，關鍵在於損失是否已經「實現」，一旦該筆交易損失認定屬海外財產交易損失，可以在申報最低稅負時，與當年度海外財產交易所得互抵。

【更多精采內容，詳見 】