房價鬆動了嗎？展望明年房市景氣 合庫銀主管這麼說

房價有機會鬆動嗎？合庫銀行主管今（16）日分析，受到中央銀行與財經部會為穩定房價祭出管控政策發酵以及美台升息影響，房市交易量減緩；但建材價格居高不下且缺工問題仍在，房價具僵固性、下跌空間有限，預料明（2023）年房市將呈「交易量跌、價格緩修」狀態。

合庫金控（5880）今日舉行今年第3季線上法說會，由合庫金總經理陳美足主持。合庫銀主管指出，截至今年10月底，房貸餘額為6,164億元，較去年底增加245億元，增幅為4.1%；土建融則是1,650億元，叫去年底增加117億元，增幅為7.6%。

銀行法72-2條規定，銀行承作不動產放款，不得超過總存款與金融債合計的三成上限，即使今年以來，房貸與土建融業務持續成長，截至10月底，合庫仍有625億元的不動產放款承作空間。

展望國內外景氣，陳美足分析，第4季需觀察幾項重要的經濟指標，包括通膨是否獲得控制；Fed升息縮表時間點；中國大陸解封及供應鏈是否恢復穩定。

根據國內外經濟預測機構公布數據顯示，全球景氣明年將會趨緩，國內也會受到全球景氣降溫的影響，不過國內疫情受到控制，且民間消費回溫，有助提升國內景氣、就業與薪資，預估明年國內景氣和今年大約持平。

今年以來，受俄烏戰爭、原物料價格飆漲、疫情反覆中國大陸清零政策影響，全球都面臨強大的通膨壓力，聯準會升息幅度及速度高於市場預期，全球股債市場大幅震盪，致金融商品處分及評價損益較去年同期減少，及證券業受股市總成交值衰退也影響獲利。

今年截至9月底，合庫金稅後純益為152.99億元，較去年同期減少7.08%，除市場因素，去年獲利大幅成長，基期墊高也是原因，不過，受惠國內外啟動升息循環，利差持續擴大，獲利已有改善，第3季較上季增加22%。截至9月底止，總資產為4兆4,788億元，每股盈餘1.06元。

其中，主要獲利引擎合庫銀行，稅後純益為137.58億元；業務動能持續提升，存款增加7.22%、放款增加4.65%。另一方面，逾放比率0.21%及覆蓋率568.56%，資產品質穩健，資本適足率達13.18%，第一類資本比率11.42%，符合主管機關對D-SIBs（系統性重要銀行）今年底的法定資本要求。