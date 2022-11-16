亞崴攜手第一銀 開辦員工持股信託

全球知名的CNC加工中心製造商-亞崴機電（1530）為提升員工福利，協助同仁達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來退休的生活安定，今（16）日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存的自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

亞崴機電成立於1986年，為全球知名的CNC加工中心製造商，亦是臺灣大型加工設備的領導品牌，營運中心遍布新竹、臺中、嘉義、蘇州、洛杉磯等城市，行銷網絡涵蓋40個國家或地區；客戶群包括航太、汽車、船舶、能源、電子、通訊、機械、模具等各個專業製造領域，是國內少數符合德國TÜV認證合格的工具機製造廠，多年來亞崴也獲得了多項榮耀，例如，外貿協會「優良產品設計獎」、「優良自創品牌獎」，以及機器公會「工具機創新產品獎」等，與母公司程泰機械（1583）皆名列1,000大臺灣製造業之一。

數十年來，亞崴機電始終克盡企業社會責任(CSR)、致力打造「友善職場」，為提升員工福利並積極培育人才，今年起更納入長期穩定的員工福利計畫「員工持股信託」，期能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展。亞崴機電表示，本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能輕鬆完成自身退休規劃。

隨著國內企業推動ESG(環境、社會、公司治理)的浪潮愈趨成熟，為創新員工福利制度及因應未來勞退員工自選方案之準備，第一銀行積極響應政府推動員工福利信託業務，領先同業於2019年首創員工可同時選擇「員工儲蓄信託」及「員工持股信託」兩種不同投資類型的新型態員工福利信託方案。

此外，第一銀行推出手機App版的「員工儲蓄信託平台」系統，讓參與員工福利信託計畫的企業員工，可以隨時使用手機APP掌握個人「員工綜合儲蓄帳戶」的投資狀況，並協助企業結合公司獎懲考核制度及員工未來人生階段的資金需求規劃，訂定更為彈性同時兼具獎懲福利之員工長期激勵方案，共同創造勞資雙贏的局面。

員工福利信託是退休金第三支柱中重要的工具，第一銀行積極協助民眾提早為退休生活做準備，自2016年金管會辦理安養信託評鑑計畫實施以來，不僅年年入選為績優銀行，並在2021年榮獲金管會第一期信託2.0評鑑「安養信託獎」第一名及「最佳信託獎」第二名的佳績，同時榮獲第一屆多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」。

未來第一銀行將持續秉持「就在你左右」的精神，透過組織升級、策略發展、人才培育、異業結盟及系統提升等面向推展全方位信託業務，並藉由專業團隊，竭誠用心提供更完整的信託服務。