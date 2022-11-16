快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合庫金中小企業搶第一 海外前進新加坡

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫金（5880）今（16）日舉行111年第3季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，主要受今年金融市場震盪，致金融商品處分及評價損益減少，及證券業受股市總成交值衰退而影響獲利，合庫金截至9月自結稅後合併純益為152.99億元，較去年同期減少7.08%，惟受惠於國內外啟動升息循環，利差持續擴大，獲利已較上季增加22%，總資產為4兆4,788億元，每股盈餘1.06元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為9.06%及0.46%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體來自子公司合庫銀行，稅後純益為137.58億元；存放款業務成長動能持續提升。另一方面，逾放比率0.21%及備抵呆帳覆蓋率568.56%，資產品質穩健，資本適足率達13.18%，符合法定資本要求。

合庫金在中小企業、信託及ESG等三大重點業務推展有成，子公司合庫銀行配合政府政策，於8月底獲中央銀行頒獎肯定，在受理紓困貸款、核准戶數及金額均名列全體金融機構第一，獲得中小企業專案貸款「績效卓著獎」、「普惠金融獎」兩項大獎。此外，近年辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」績效卓著，市占率排名全體銀行第一。而近日更推出以3D立體的i秘書進行線上創新貸款服務，協助客戶快速獲得個人貸款、企業貸款等商品資訊，並提供最適貸款的推薦服務。

展望今年第4季，合庫金表示面對金融市場的變動，將積極掌握升息趨勢，擴大利差收益，精進核心業務優勢，靈活調整財務操作策略，擴增海外業務規模，持續加速數位轉型進程，掌握永續金融商機，秉持穩健經營的宗旨，持續締造佳績。

合庫金

延伸閱讀

下月底再現一波疫情？ 王必勝：時間差不多、口罩最快月底解禁

「女子圖鑑」迎大結局 混血男星「下跪」求婚桂綸鎂

經濟日報社論／他山之石-小國如何大創新

進口貨「洗產地」 將重罰

相關新聞

信用卡龍頭Visa終止合作 台人組亞洲「6千人自救團」損失31億難追回

全球第2大加密貨幣交易所FTX，破產風暴持續延燒，現在連跨國金融服務龍頭Visa公司都宣布，停止與FTX信用卡合作的協議。FTX無預警申請「破產重組」，掀起全球投資幣圈大地震，有台灣人號召台、港、澳、馬來西亞的受害者組成逾6000人的自救群組，初估共損失超過1億美元（約31億台幣）。

新台幣午盤貶2.5分 暫收31.14元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.14元，貶2.5分，成交金額6.52億美元

中華郵政獲頒「2022第15屆台灣企業永續獎」四項殊榮

財團法人台灣永續能源研究基金會於今年11月16日在臺北圓山大飯店舉辦「2022第15屆台灣企業永續獎」頒獎典禮，中華郵政...

買美股前你該知道的事！貨幣政策如何影響股市？

什麼是貨幣政策？概括來說，貨幣政策是針對「利率」和「匯率」兩者的調整；利率包括升息和降息，匯率則是本國貨幣對他國貨幣的升值和貶值。

高利美元再現！星展銀喊存半年拿4.8％ 新光衝4.4％

隨著美國聯準會今年以來持續升息，宣告高利時代來臨，外銀今（17）日喊出高利美元定存接近5％！星展銀行（台灣）針對「星展豐...

新台幣開盤貶4.5分 為31.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.16元開盤，貶4.5分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。