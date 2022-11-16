合庫金中小企業搶第一 海外前進新加坡

合庫金（5880）今（16）日舉行111年第3季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，主要受今年金融市場震盪，致金融商品處分及評價損益減少，及證券業受股市總成交值衰退而影響獲利，合庫金截至9月自結稅後合併純益為152.99億元，較去年同期減少7.08%，惟受惠於國內外啟動升息循環，利差持續擴大，獲利已較上季增加22%，總資產為4兆4,788億元，每股盈餘1.06元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為9.06%及0.46%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體來自子公司合庫銀行，稅後純益為137.58億元；存放款業務成長動能持續提升。另一方面，逾放比率0.21%及備抵呆帳覆蓋率568.56%，資產品質穩健，資本適足率達13.18%，符合法定資本要求。

合庫金在中小企業、信託及ESG等三大重點業務推展有成，子公司合庫銀行配合政府政策，於8月底獲中央銀行頒獎肯定，在受理紓困貸款、核准戶數及金額均名列全體金融機構第一，獲得中小企業專案貸款「績效卓著獎」、「普惠金融獎」兩項大獎。此外，近年辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」績效卓著，市占率排名全體銀行第一。而近日更推出以3D立體的i秘書進行線上創新貸款服務，協助客戶快速獲得個人貸款、企業貸款等商品資訊，並提供最適貸款的推薦服務。

展望今年第4季，合庫金表示面對金融市場的變動，將積極掌握升息趨勢，擴大利差收益，精進核心業務優勢，靈活調整財務操作策略，擴增海外業務規模，持續加速數位轉型進程，掌握永續金融商機，秉持穩健經營的宗旨，持續締造佳績。