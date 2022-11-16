勤業眾信：新創企業須在雙軸轉型的全球新常態 尋求立足點

勤業眾信聯合會計師事務所在11月17日至19日參與「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，延續「春芽精神」的核心概念，為新創企業量身打造「春芽新創專館」，今年更增添Web3及綠色永續的意象點綴，希望在世界產業脈動的趨勢上，一站式提供新創最豐富的輔導沃土、扶植創業種子發芽。勤業眾信指出，儘管貨幣緊縮政策使VC整體投資表現下滑，但區塊鏈與ESG題材逆風而上、表現突出。顯見在「數位轉型」不可逆的趨勢外，「綠色永續」也是各地積極扶植的發展方向，新創企業須在雙軸轉型的全球新常態，尋求「台灣+1」的最佳立足點。

在2022 Meet Taipei，勤業眾信春芽新創專館精心安排「Morning Pitch Pre-Select」活動，透過會展現場快速面談交流，協助創業家精準擬定商業營運計畫，亦有機會直接進入Morning Pitch種子邀約名單，成為與大型企業及創投對接的最佳捷徑。另外，深受新創企業歡迎的「有問必答」，由勤業眾信新創事業服務團隊中專精財會、稅務、顧問服務等顧問業師，與新創企業進行一對一深度交流、分享財會等專業觀點。

ESG、區塊鏈逆勢成長 兩大黑馬迎戰資本市場寒冬

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務團隊負責人陳薔旬會計師指出，根據台經院FINDIT 整理Crunchbase News所發布《Global VC Pullback Is Dramatic In Q3 2022》趨勢分析，2022年第三季由於世界主要地區緊縮貨幣政策， VC投資金額與去年同期減少908億美元，下降約53%，較上一季減少407億美元，下滑幅度為33%。另一方面，全球股市大跌，促使非傳統投資人調整投資策略，VC資金湧向早期案件，排擠後期階段的鉅額投資，ESG、區塊鏈兩大黑馬則不畏市場寒冬，持續獲得投資人青睞，逆勢成長表現亮眼。

Morning Pitch年度鉅獻登場 尋找”台灣+1”新興商機

除了雙軸轉型的驅動力，面對 ”Cookieless” 時代正式來臨，如何透過數位變現精準投放潛在消費者，快速放大企業獲利儼然成為新課題。勤業眾信新創事業服務團隊援引Deloitte全球（Deloitte Global）資源，定期舉辦Morning Pitch活動，即時鏈結市場最受熱議的智慧移動、教育科技及金融科技等議題，為台灣新創企業、大型企業客戶及投資者三方建立商業聯盟網絡，加強對接資金資源與促進媒合。今年Meet Taipei勤業眾信特別於11/18與主辦單位合辦「Morning Pitch#36年度特別場」，精選歷屆Morning Pitch十家代表企業，聚焦「智慧製造與綠色永續」與「行銷科技與生活服務」兩大主軸，分享其基於產業與市場洞察，所發展的創新觀點與解決方案。

延續2022大南方展會的參展主軸，勤業眾信將持續鏈結Deloitte全球超過150個會員所，聚焦深耕亞太區創業生態圈資源，除加強對接資金資源與促進媒合，亦邀請日本、新加坡及泰國等地重點客戶參與，吸引累積超過150家新創企業參與Morning Pitch活動；在台灣推出「財會管理進階計畫」（Deloitte Entrepreneur Education Program, DEEP）課程，協助在地新創企業塑造財報概念、商業法律、管理會計與日常稅務等企業經營須知，輔佐台灣在地新創能在國境解封之際，快速搶占亞太市場商機。