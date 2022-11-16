小資族搶進甜甜價 股債平衡定期定額 控風險最佳策略

美國企業陸續公布第3季財報，科技股以外的產業表現不俗，加上聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息，激勵股市持續彈升，亦帶動上週美國10年期公債殖利率大幅回落，並一度跌破4%。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，觀察近期部份科技業企業財測適當反應未來需求疲弱之預期，加上積極鷹派升息路徑已漸進入尾聲，不確定性已逐漸消退，投資人不妨趁著股、債市仍在相對低檔之際，以元大全球優質龍頭平衡基金布局優質全球企業。

11月分美國參議員選舉，連帶影響股市成長反映，觀察歷史數據，歷年來美國大選前股市漲幅表現非常亮眼，尤其自1970年起，觀察美國總統任期第三年時，美股標普500指數上漲機率更達100%，平均漲幅達19.7%，其原因分析，每屆美國政府為了連任或者為黨內候選人鋪路，都傾向於在總統大選前採取經濟刺激措施，使得在美國總統四年任期裡，第三年平均是美股走勢表現最好的一年，而總統選舉年表現居次。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析，觀察各項通膨指標，美國10月非農新增就業優於預期、製造業需求轉疲，同時房屋銷售萎縮，高通膨數字關鍵的「租金」滯後反應下，亦將轉而下跌，研判美國通膨壓力有望降溫，並於明年第1季末，可能出現明顯收斂，有利債券迎來轉折點。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊補充，現階段全球處在景氣調整階段，市場仍持續震盪，建議可透過股債平衡基金分散布局，避免單筆投資或重押單一個股，傳統資產配置功能也能發揮效果，股、債資產應均衡並重，同時基金是由專業經理團隊操刀，挑選抵禦景氣變化標的，可讓工作忙碌無暇看盤關注市場動向的小資族、上班族，輕鬆參與股、債市場行情。