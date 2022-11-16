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證交所「我是股神」模擬下單競賽 第二階段活動開跑

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

臺灣證券交易所於10月26日推出「我是股神」競賽活動，以「模擬下單教學體驗」為設計主軸，對象為一般大眾，只要註冊「宅在家學習網」的會員，即取得參賽資格，透過手機或電腦均可參加；第一階段得獎名單已於11月11日公布，第二階段遊戲活動緊接著展開，期間為11月14日至11月29日，每階段期初均重新開始計算資產與績效，因此，民眾不論是否曾參加第一階段，都可重新開始。

「我是股神」參加辦法：請先註冊「瘋存股想入市 宅在家學習網」之會員帳號 (https://shl.twse.com.tw)，再至申請會員的電子信箱中，點選本網站所發送的系統驗證信，完成驗證後即可加入「我是股神」遊戲活動。遊戲初始即贈1,000萬宅宅幣，讓你能在模擬交易市場大展身手，體驗模擬下單的樂趣！

為感謝大家對證交所粉絲專頁與宅在學習網的支持，第二階段除了原有的「獨占鰲頭獎」及「再接再厲獎」，另外還直接加碼新增了「突飛猛進獎」，只要總資產與第一階段相比，增加最多的前三名也有獎！此外，另有「截圖玩家抽好禮」抽獎活動，參賽者只要截圖，並留言、按讚分享，即可取得抽獎資格，這麼豐富的獎項，千萬不要再錯過。

本活動係藉由簡易版的模擬下單遊戲，透過淺顯易懂的金融知識，使投資大眾更加瞭解證券市場的交易實務，以寓教於樂、生動活潑的遊戲方式，增強對證券市場交易實務之認識，不僅提供實際進場買賣股票之外的練習機會，並透過遊戲設計、獎金激勵的方式，讓大眾能輕鬆學、開心玩。歡迎大眾踴躍參與，把握中獎機會！

活動詳細資訊請關注證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」（https://shl.twse.com.tw）或「證交所臉書粉絲專頁」（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。

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