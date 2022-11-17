買美股前你該知道的事！貨幣政策如何影響股市？

貨幣政策降息救市，有助熱錢流入股市

Q.什麼是貨幣政策？

A.概括來說，貨幣政策是針對「利率」和「匯率」兩者的調整；利率包括升息和降息，匯率則是本國貨幣對他國貨幣的升值和貶值。

大家還記得彭淮南吧？他是臺灣的前任央行總裁，連續多年在《全球金融》（GlobalFinance）雜誌針對全球中央銀行總裁的評比裡，被評為A級，有14A總裁美譽。彭淮南主導的臺灣央行，就是臺灣貨幣政策的舵手。

透過「調整利率」和「控制貨幣供給量」等手段，一國的中央銀行或是貨幣管理機構，比如美國的聯準會（Fed），就能刺激或減緩經濟成長率，以達到某些總體經濟目標。

貨幣政策的優點是，它可以針對當時的經濟情況，及時因應調整，通常只要央行召開理監事會議，達到共識後就會公布實施。

Q.美國的貨幣政策也是由央行主導嗎？

A.美國的貨幣政策由聯準會主導，旗下的聯邦公開市場（註2）委員會負責公開市場操作，聯邦準備系統理事會負責調整「聯邦基金利率」及「存款準備率」。可以說聯準會就是美國的央行。

Q.所謂的利率，到底有什麼重要性？

A.其實，從主管機關的角度來看，利率最主要的意義，就是影響貨幣供需價格。

當市場資金過剩（錢太多）或是景氣過熱（如不動產價格過高）時，貨幣主管機關會採行「緊縮性的貨幣政策」，通常會透過公開市場賣出有價證券或是發行定期存單。於是，金融機構可運用的資金將減少，如此將削弱金融機構放貸能力。

相反地，如果央行想提振景氣，可以透過公開市場買進金融機構持有央行認可之有價證券，將錢釋放出來，讓市場可用資金寬鬆。

圖／寶鼎出版提供

因此，當貨幣的供給量大於需求量，利率就會下降；相反地，當貨幣市場上的需求量大於供給量時，利率就會上升。

貨幣政策幫國家經濟升溫、降溫Part1：利率&貨幣供給量

圖／寶鼎出版提供

Q.聽起來，利率這件事好像跟我們沒什麼關係？

A.怎麼會呢！利率存在公開市場裡，跟我們每個人都有關係。比如說，有房貸、車貸、就學貸款和信貸的人，會因為升息的關係，每年要繳更多利息錢。而以降息來說，2008年之後的幾年間臺灣房地產大漲，最開始的原因就是借錢的利息很低；大家算一算，發現拿租房子的錢來買房子還有剩，或是投資其他資產還不比當包租公和投資客來得有賺頭，慢慢有愈來愈多人投入，於是推升了房產行情。

而且利率也不完全是由政府政策決定的，反而跟我們息息相關。簡單來說，當大家都把錢放銀行，不拿出來消費，也不願意或沒有能力投資，銀行手中就會累積太多錢，當銀行沒有辦法賺到更多錢，沒辦法給大家高額利息的時候，自然利率就會下降。

相反地，當人人都想創業賺大錢、人人都不想存錢而是拿去花掉，銀行沒有足夠的銀彈可以運用，就必須提高利率，以吸引大家把錢放回銀行。

換句話說，跟我們大家有關的經濟情勢影響了利率走向，而政府以釜底抽薪的方式，期望透過利率和貨幣供給量，反過來影響經濟情勢。

重點：貨幣的供給量大於需求量時，利率就會下降；反之，利率就會上升。

(本文摘錄自《3天搞懂美股買賣（最新增訂版）》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)