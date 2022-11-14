全民瘋世足…將來銀行送好康 快來拿愛爾達TV一個月會籍+100N點

全球電視轉播觀眾人數高達40億人次的世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將開賽，純網銀「將來銀行」今（14）日宣布，為響應世足風潮、推廣體育，總決賽（12/18）前於將來銀行App開戶、輸入邀請碼及完成裝置綁定，就可選擇領取「愛爾達TV直播券」，除讓球迷走到哪看到哪，第一時間就可輕鬆看到最即時的賽事轉播外，另還可領取100N點（1N點＝1元）及享有「活儲利率最高3.2%」、「刷卡回饋最高5%」、「信貸利率1.58％起」三大神級優惠。

至目前為止，將來銀行是世足賽事期間，國內唯一一家提供兌換「愛爾達TV」會籍的銀行。將來銀行更延續了先前「雞蛋券」作法，新戶使用將來銀行App開戶時，輸入好友邀請碼或「NCBFIFA」，完成裝置綁定後「愛爾達TV直播券」就會火速發送到將來銀行App的「票券夾」內，點擊連結直達愛爾達TV專屬活動頁，即可輕鬆完成兌換愛爾達TV至少1個月的會籍。

因本屆世足賽將於11/20開幕，至12/18舉行總冠軍賽，「愛爾達TV直播券」兌換愛爾達TV會籍後，權益期間可完整觀賞世足所有轉播賽事，且不僅足球，對籃球、賽車、羽球賽事狂熱的體育迷也同樣受惠，期間內國內外知名體育賽事，如近期因NBA球星魔獸Dwight Howard加入而備受矚目的T1 League、F1一級方程式賽車、BWF世界羽球巡迴賽均可收看轉播，只要一機在手，大小體育賽事想看就看！

將來銀行指出，本屆世足看點十足，包含西班牙當家球星C羅及阿根廷球王梅西都步入國家隊尾聲，卻均未曾捧起過大力神金盃，法國年輕球星姆巴佩及韓國歐巴孫興慜則是冉冉升起、後勢看漲；巴西、法國、阿根廷與英國則被視為奪冠熱門，精彩賽事不容錯過。

國人凡於12/18前內新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，新戶禮可在「200N點」或「愛爾達TV直播券＋100N點」中二選一，且若選擇填寫好友邀請碼，該名好友可另獲100N點。將來銀行提醒，若將來銀行舊戶身旁有對喜愛體育賽事的親朋好友，不妨藉此良機，邀請親朋好友開立將來銀行帳戶，可以一起免費看球賽不說，還能一起享有將來銀行最被市場喜愛的三大神級優惠，包含活儲利率最高3.2％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％等，一路享優惠到年底。