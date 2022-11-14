紅單要來了？金管會黃天牧：國泰世華銀ATM案年底處理

立委高嘉瑜今在財委會上質疑，金融業前10月罰鍰創近四年新低，但還有很多案子沒處理，包括國泰世華銀ATM出包案、壽險業資產重分類的重訊揭露問題、及金檢防疫保單的後續狀況。

金管會主委黃天牧說，今年底前會處理國泰世華銀ATM案子；壽險業資產重分類的重訊公告，也正請壽險業者陳述意見，至於金檢防疫保單，目前正在處理過程中。

國泰世華銀是在10月發生系統大當機，造成ATM、網銀和信用卡收單「全當」，造成好市多、全聯收單結帳大排長龍，據了解，國泰世華銀ATM當機了近五小時。

高嘉瑜也進一步質詢，壽險業資產重分類的「重大訊息」公告問題？黃天牧也說，目前正請壽險業者陳述意見。依過去慣例，只要金管會請業者進入陳述意見階段，有很大機會做懲處。

金檢防疫保單部分，黃天牧說，目前還在過程中。據了解，檢查局金檢了六家銷售較大多防疫保單的產險業者，已將檢查報告移交給保險局。

高嘉瑜進一步質疑，防疫險慘賠、業者就將成本轉嫁，讓火險和車險變貴？黃天牧則直言，防疫險損失不可以轉嫁到其他險種，會找產險公會了解實際情況，我們不允許轉嫁到其他險種。