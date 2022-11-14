台股攻萬四 禁空令要退場了嗎？黃天牧：還不到時候

美國十月物價低於預期，通膨壓力減緩，外資11月來更加碼台股665億元、台股順利攻上萬四大關，有條件禁空令要退場了嗎？金管會主委黃天牧今天坦言，目前還不到（退場）這個時候。

黃天牧說，美國聯準會還是表達有繼續升息的可能，金管會仍需要持續觀察國內外股市狀況，七月至今的穩定股市措施，還是會繼續留在市場上。

那麼，退場的指標是甚麼？黃天牧說，目前股市還在密切觀察中，不會考慮指標問題，過去都是一段時間後，真正覺得股市發展穩定後，才會做此考量，以時間來說，目前還不到（退場）這個時間。

至於投資人信心是否回來了？黃天牧說，金管會還是提醒投資人，注意風險，審慎選股。

金管會是在7月開始陸續祭出穩定股市措施，從降低外資借券賣出總量、拉高融券保證金成數、到有條件禁止放空，採拉高空方成本、抑制放空，希望藉此穩定股市。