台新夢想家主場開幕戰奪勝 職籃金控大戰人氣爆棚

P. LEAGUE+台灣職業籃球聯賽第3季正式開戰，台新銀行展現支持台灣職業籃球發展的決心，第3年攜手「福爾摩沙台新夢想家」，於台中主場開幕戰對上高雄17直播鋼鐵人及臺北富邦勇士。台新夢想家球員憑藉「認真」奮戰的精神，開季就奪下首勝，展現「可以」贏球的決心，更在富邦勇士的職籃金控大戰中，成功獲得球迷高度關注。此外，台新夢想家主場開幕戰中，邀請到台中市副市長令狐榮達及台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強，分別擔任週六（12日)、週日（13日）兩戰的開球嘉賓，吸引爆滿民眾到場觀賽支持。

尚瑞強表示，台新夢想家於上個賽季打進季後賽，雖未能晉級，不過季外積極進行補強，新賽季更喊出「可以」作為球隊年度精神口號，表現出正向堅韌的團隊文化。而今年邁入30周年的台新銀行，也持續用行動支持來支持國內職籃，連三年冠名贊助球隊，期待透過企業資源挹注，共同打造最佳的職籃觀賽體驗，相信球員可以延續認真的精神，最終可以一起拿下冠軍。

值得一提的是，除了台新銀行外，台新人壽、台新證券亦會繼續與夢想家並肩，加入挺職籃的行列，未來陸續推出一系列主題周活動，分享好康給球迷。台新也會在新賽季中，積極導入數位金融服務進到球場，以金融生態圈來串聯線上及線下活動，更會於賽事期間贈送台新Point等好禮，讓民眾可透過Richart Life App或Richart Mart兌換使用。

尚瑞強指出，台新贊助體育賽事不遺餘力，多年來投入資源扶持南投空手道隊及女子高爾夫球選手，亦大力支持籃球及女子賽事，贊助包含HBL高中籃球聯賽、台新夢想家籃球隊及女子路跑等活動，受體育署肯定，日前更首度獲頒教育部體育署「體育推手獎-贊助類金質獎」。此外，台新也將持續重視永續，愛護地球環境，推廣綠色生活，共同為「From Zero to Hero」努力，號召夢想家等夥伴加入，一起成為化解氣候危機的英雄。