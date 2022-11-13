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蔡宏圖獲邀世界氣候高峰會 13年來首位台灣開場講者

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」11/13至11/14登場，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀「世界氣候高峰會」創13年來首位台灣開場講者。 國泰金控／提供
「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」11/13至11/14登場，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀「世界氣候高峰會」創13年來首位台灣開場講者。 國泰金控／提供

氣候變遷形成的威脅不容小覷，聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正於埃及召開，國泰金控（2882）取得獨家直播峰會周邊會議，與台灣民眾同步掌握國際氣候最新趨勢，並結合舉辦第六年的「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，攜手證交所11月13日、14日透過國外現場轉播、國內實體論壇等模式，與大家一起走入世界。國泰金控董事長蔡宏圖、總經理李長庚獲邀參與「世界氣候高峰會(WCS)」，與國際社會分享台灣金融業戮力邁向淨零的決心與經驗。

WCS峰會為促進官方與企業深化合作之COP周邊的首要論壇，匯集國際重要永續領域專家學者、機構投資人、國際規則制定者分享前瞻觀點，今年特別邀請蔡宏圖擔任WCS峰會講者，為13年來，首位來自台灣的開場專題演講嘉賓。

蔡宏圖在「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」開場演講中提出三個重要觀點，首先，需要金融創新，如混合型融資（blended finance）成為主流方案，國際間透過開發基金、開發銀行提供信用增強與優化商業條件，兼容公共支持與民營資金，提升氣候創新投資與放款案件的可行性，合力尋求淨零轉型及社會難題的解方。

其次，機構投資者可透過資產管理人管理永續投資，以獲得在地投資洞察與專業建議。此外，關注氣候敏感產業的撤資趨勢，企業及金融機構應就擱淺資產謹慎評估，及早採取風險管理與轉型計劃。最後，淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要。全球經濟的不確定性和地緣政治風險使決策過程更加艱難，因此，在創新過程中，保持熱情是至關重要的。

在其他場次專題演講中，在「從格拉斯哥到沙姆沙伊赫：展望全球淨零里程碑」裡，包括聯合國開發計畫署（UNDP）氣候承諾負責人Cassie Flynn、福斯汽車永續長Ralf Pfitzner等闡明COP26至COP27期間，企業、政府、金融機構與國際組織等，如何將氣候承諾轉變為具體的氣候行動，引領全球邁向淨零經濟轉型。

國泰金控 蔡宏圖 氣候變遷 聯合國 COP27

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