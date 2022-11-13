COSTCO聯名卡2,200億刷卡額鏖戰 五大卡行將有三變化

一年刷卡金額2,200億元的COSTCO聯名卡，明年8月8日將改由台北富邦銀行發行，既有聯名卡行國泰世華用該行最強的CUBE卡來挽救店外消費，內部目標至少要留住七成，牽動五大卡行簽帳金額排行三大變化。

大型銀行信用卡部門主管指出，COSTCO聯名卡的正卡與附卡，以及不同等級(白金、御璽、無限)合計，超過270萬張，ID歸戶後，卡友人數約250萬人，一年店內消費約1,050億元、店外約1,150億元。

國泰世華經營COSTCO聯名卡九年多下來，相當成功，發卡數從中國信託銀行時代90萬張大增至270萬張，店外消費金額更是超過店內，說明「這是一張會讓客戶願意放在錢包裡的卡片」。

隨著COSTCO聯名卡改由台北富邦發行，國泰世華宣布將用刷卡金額回饋3%無上限的CUBE卡來換發，近日陸續寄發通知函給250萬名卡友。

民眾在COSTCO買東西，COSTCO只接受現金或聯名卡，國泰世華勢必吃不到一年約1,050億元的COSTCO店內消費；一年約1,150億元的店外消費，則是國泰世華必須大力挽救之處。

信用卡同業說，國泰世華用回饋3%無上限的CUBE卡來換發COSTCO，的確很有誠意，國泰世華至少要能留住店外消費六成，「六成算及格，七成算達標，八成算優異」。

假設國泰世華能如該行內部設定目標，順利留住七成，也就是大約800億元，如此根據五大卡行今年前九月簽帳金額年化設算，信用卡發卡機構最重要的指標，也就是簽帳金額，將產生三大變化。

首先，中國信託銀行將漁翁得利，以一年逾5,600億元的刷卡實力，穩居第一大信用卡行；其次，國泰世華、台新銀行的排名將會退後，前者從第二名退至第四名，後者從第四名退至第五名。

第三則是此案最重要變化與博弈。台北富邦跟玉山銀行的刷卡金額將會變得非常接近，在第二名與第三名之間貼身肉搏。玉銀今年刷卡動能偏弱，五大卡行成長最差，COSTCO卡換人發，勢將喚起玉銀危機意識。