富邦「用愛心做朋友」 秋遊台南相見歡

隨著疫情解封，各種出遊、活動熱度回漲，最熱情又最溫暖的「用愛心做朋友」助學活動也不落人後，富邦慈善基金會今(12)日在台南的尖山埤度假村舉辦秋遊江南相見歡活動，來自全台的助學叔叔、阿姨與受助學童齊聚一起，透過實體活動分享感恩與關懷的心意，同舟共度快樂踏青時光。

「用愛心做朋友」相見歡活動舉辦以來，持續傳遞正向的力量，希望讓參與捐款專案的助學人，有機會與受助學童相聚，彼此聊聊生活點滴、交流情感，成為人生中最特別、深具意義的朋友。

今日活動在如詩如畫的尖山埤度假村揭開序幕，由小火車載著夥伴們前進，大朋友與小朋友隨後一起共乘遊園船，享受美麗的湖泊與山光，並透過導覽解說，認識台南尖山埤豐富的動植物生態，也增進對環境保護的知識。下午並有種子手作DIY，一起留下旅行紀念品。

今天特地南下參加相見歡的助學人吳小姐分享，她在助學五年的過程中，真的獲得非常多感動，印象最深刻的是第一位助學的孩子，「我們透過基金會，有很頻繁的書信往來，信件內容是真的在分享彼此的生活點滴，就像交了一個好朋友一樣，她也很會畫畫，還會做小作品送給我」。

另外還有一位孩子，在國中準備畢業前還寫信給她，除了表達感謝之外，還說下次想到他時，請幫助其他更需要幫助的人。

吳小姐表示，捐款幫助孩子念書真的很有意義，「因為孩子們是可以改變這個社會的，我認為對他們往後的人生造成一些正向的變化，對未來有一些希望，對我來說就是很有收獲的事情」。

每當和他人分享助學經驗時，也總會意外釣出一些朋友，原來他們曾經也是低收入戶家庭，聽著他們講過往的困頓，但通常更使他們感念的，是曾經受過這樣的幫助，也讓他們長大後，更願意幫助其他人，形成善的循環。

由老師陪同前來的嘉義蒜頭國小陳同學表示，難得到外縣市遊玩，可以搭乘遊船很開心，短短的相處時間內已經和今天第一次見面的助學人吳阿姨變成朋友，除了和吳阿姨分享學校的事情，還一起去看好多可愛的鴨子。

本次相見歡活動也獲得善心助學人熱情響應，贈送精美繪本給每一位參與的學童，繪本講述孝道與愛的故事，希望讓孩子們玩樂吃飽飽之餘、也有感動的心靈饗宴。

富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入20周年，累計幫助超過28萬人次學生安心上學。富邦慈善基金會將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。