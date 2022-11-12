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前理專跟客戶「借」1952萬　元大銀挨罰600萬！3招避免不肖理專

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：GoogleMap

文／賴琬琳

元大金控代子公司10號發布重大訊息公告，元大銀行前理財專員與客戶間有異常資金往來，違法銀行法規定，被金管會開罰600萬元。

前理專五年內違法借貸上千萬　客戶也知情

事件起因為元大銀行的前理財專員在2017年2月起和客戶有不當資金往來，私下向客戶借貸，還成立投資委任關係，投資非屬元大銀行核准銷售的海外金融商品，甚至保管客戶已簽署空白單據、自製對帳單提供給客戶等違法行為，截至今年1月止共有8名客戶牽連在內，涉及金額達1952萬元。

整起事件被發現是因為客戶致電分行，詢問投資款項為何沒入帳，經查才發現並無這筆交易。金管會銀行局副局長林志吉表示，此案是在客戶知情的情況下，和理專進行借貸及私下投資行外商品，為雙方合意，所以涉及金額元大銀行無需代為償還。

未盡監督查核之責　元大銀行挨罰600萬

雖因是前理專個人不當行為，但金管會認定元大銀行有三大缺失，因此仍開罰元大銀行600萬元。

1.5年內前理專多次進行匯款交易，存匯作業經辦及主管沒有落實執行臨櫃確認客戶身分機制，有失第一道防線功能

2.前理專先前已被元大銀行發現向2名客戶合計借款16萬元等行為，但事後並無相關警示現象也無繼續追蹤，未落實督導之責。

3.金管會認為元大證券未落實「以風險為導向的重大偶發事件」的查核機制，僅由業務單位進行辦理，查核深廣度不足。

今年第五起理專違法挪用資金　民眾3招自保

由於這是今年第5起理專挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來，被金管會的裁罰案。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「理專借貸」的相關聲量，也可以看出幾次討論度高峰，都落在有違法事件發生時。金管會也呼籲民眾，避免與理財專員私下資金往來、不要購買非所屬銀行核准的金融商品或服務、定期檢視對帳單，以維護自身權益。

理專違法借貸行為，今年以五起裁罰案

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為20211111日至20221110日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區部落格等，針對討論『理專借貸』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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