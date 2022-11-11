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振曜換股入主邑峰 擴大POS及電子紙布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

全球最大電子書閱讀器廠商振曜科技（6143）宣布增資發行新股，與邑鋒公司股東換股，取得邑鋒66.82%股權，換股比例每2.7股邑鋒股權，換發1股振曜，雙方整合資源及產品線，擴大POS及電子紙布局。

振曜晚間於櫃檯買賣中心召開重大訊息說明會，振曜表示，振曜及邑鋒董事會均通過換股案，由振曜以增資發行普通股4,500,000股(約占振曜發行新股後股份得5.14%)，作為受讓邑鋒公司得股東所持有邑鋒公司已發行股份12,150,000股(約占邑鋒股權66.82%)得對價，換股比例為振曜新發行普通股每1股交換擬受讓邑鋒股東所持有得邑鋒公司普通股2.7股。

振曜表示，就本案擬與邑鋒公司及邑鋒公司之股東簽訂股份交換暨合作契約書，並向櫃買中心申報生效後，暫定12月31日為股份交換基準日。

振曜強調，併購目的為整合企業資源、發揮營運效能及增加企業競爭力，併購後預計產生之效益，可望在行銷通路、產品線、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，將可增加經濟規模效益，提升公司競爭力，進而順利取得POS及電子紙相關產品市場之商機。

振曜表示，預計於股份交換後，在雙方合作效益逐步顯現下，有助於振曜提升獲利動能及增加產業競爭力，故對於每股淨值及每股盈餘均有正面助益。

振曜主要產品包括電子書閱讀器、電子筆記本、電子行李標籤、電子貨架標籤、病床卡、智慧藥盒、智慧公車站牌、掛號報到機等相關產品。

全球倡議ESG永續，也推起無紙化熱潮，振曜受惠無紙化趨勢，推升營收成長，日前振曜表示，將持續擴大電子紙多元應用，同時迎接下半年出貨旺季，營運可望增溫。

振曜日前指出，2022年業務策略著重於多元化產品開發，包含彩色電子書閱讀器及電子識別證，展望未來，將透過自有產品於歐美市場推廣全系列電子紙應用產品，並積極擴展其他新興市場。

振曜 電子紙 股東

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