海外消費怎麼刷最優惠？網友封出國神卡是這幾張！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「海外消費高回饋信用卡」相關話題，帶您了解有關網友推薦的出國、海外網購必辦的8大信用卡。

國境正逐步解封，海外旅遊終於迎來曙光，民眾紛紛開始規劃出國行程，而各大銀行也趁機搶攻疫後旅遊、海外消費商機，各式海外刷卡優惠方案引起網友討論，到底哪一張信用卡現金回饋最多？又有哪一些回饋金額是無上限？

買機票訂飯店刷「CUBE卡」最划算 日韓旅遊首推「J卡」、「吉鶴卡」

▲網熱議8大海外消費信用卡 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友近三個月內針對「海外消費高回饋信用卡」的討論，很多網友都關心信用卡海外消費的現金回饋以及回饋是否「無上限」，其中「國泰世華CUBE卡」最受到關注，由於CUBE卡近期加碼推出海外通路3%回饋無上限，不少網友就推薦「拿來刷國外機票跟飯店很划算」，甚至有人說「已用CUBE刷明年去泰國機票了」、「CUBE真的蠻適合無腦刷」。而素來被網友號稱出國神卡的「台北富邦J Point卡」也受到關注，尤其許多台灣人喜歡至日本或韓國旅遊，J卡就為哈日、哈韓族推出日韓旅遊3.88%回饋無上限，有人就表示「下禮拜要去日本玩，辦了富邦J卡，已核卡」、「常跑日韓的話可以多辦一張J卡」。

而愛去日本的民眾除了有J卡可以選擇外，聯邦銀行的「吉鶴卡」也同樣被網友盛讚，除了享有日本消費3.5%回饋無上限，綁定Apple Pay更有5%回饋，有民眾就指出這張卡是為經常旅遊日本、在日本電商網購的人所量身訂做，也有人說「如果要去日本的話首推聯邦吉鶴卡」、「常買日系商品的話確實蠻划算的」。

信用卡優惠方案百百種，而在選擇要使用哪一張的同時，記得詳閱優惠方案的限制條件，也要考量前往的地區國家是否適用，最重要的還是謹慎理財，衡量自己的財務狀況，不要讓花錢購物成為自己的一大負擔！

觀看原文→https://reurl.cc/ROrWlr

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》