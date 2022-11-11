南山人壽號召業務團隊回饋社會 創造更有意義的旅行

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
南山業務團隊選定澎湖海廢地景藝術節展區東衛石雕園區，將首座海廢藝術牆帶到外島。南山人壽/提供
南山業務團隊選定澎湖海廢地景藝術節展區東衛石雕園區，將首座海廢藝術牆帶到外島。南山人壽/提供

南山人壽把獎勵結合公益，實踐ESG永續原則，落實企業社會責任，創造更有意義的旅行，安排遍布全台灣約6,000名的菁英業務夥伴，在9至11月間，赴台東、澎湖、金門等地展開24梯次公益樂活之旅。

該公司把企業資源及業務員自發性的募款活動所得共約新台幣565萬元，連同過去兩年的活動，共捐贈超過1200萬元，提供給需要社會關注的團體與個人，為台灣這片土地及生活在這片土地上的人們，帶來更多幸福力量。

南山人壽業務團隊的公益之旅，首站來到台東，參訪南迴診所以及泰武鄉護理所。南迴診所由有「超人醫生」之稱的徐超斌醫師所成立，目標在於提升南台東的醫療品質，並且持續延伸各項關懷弱勢服務，創造原鄉就業機會。

南山業務團隊於出發前認養FUFU山豬撲滿計畫，到當地除參訪外，也捐贈公益款項，為南迴診所購買醫療設備並挹注服務費用。

近來因為疫情及景氣影響，台東慈善機構的捐款來源日漸減少，南山人壽另一批業務團隊得知創世基金會台東分院的捐款銳減，面臨困境，規劃獎勵旅遊時，鼓勵業務菁英小額募款，將資源挹注給植物人安養服務、購買耗材，關懷弱勢，啟動善的循環。

2022年是南山守護海洋行動第11年，南山業務團隊以永續發展精神出發，選定澎湖海廢地景藝術節展區即馬公東衛石雕公園，將海廢藝術牆首次帶到外島。

南山業務團隊以「珊萌海世」為創作主題，宣示「1個地球1起守護」，鼓勵民眾關注海洋永續，一起身體力行響應減塑生活，減少因製造廢棄物所造成的海洋汙染。

為了提升大眾對於環境教育的重視，南山業務團隊也捐贈財團法人看見．齊柏林基金會，協助建立台灣空中影像資料庫，為學術研究提供更多應用價值。

南山業務團隊也重視向下紮根，提升教育資源，將公益捐款捐給台東縣延平鄉紅葉國小，捐款將使用於棒球隊訓練經費、三餐伙食等，維持小小棒球員訓練、求學以及生活需求。

南山業務團隊同時也與高雄市桃源國小舉辦公益棒球賽，捐助款項，購買設備，訓練培養更多棒球好手。

除了體育之外，南山業務團隊也將愛心送到財團法人雅文兒童聽語文教基金會，捐贈購置平板電腦之經費，利用多元化數位裝置，提升聽損者家庭教學的效能。

前往金門的業務團隊也將暖流注入金門家扶中心，捐贈平板及筆記型電腦，縮小數位落差，幫助有需要的孩子在疫情期間進行遠距教育，確保學習不中斷。

台東 捐款

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