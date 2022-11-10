最挺體育 富邦六家公司同獲運動企業認證

富邦金控四家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券，今年第三度榮獲運動企業認證。

加上富邦金控（2881）及富邦育樂公司於2020年已三度榮獲認證，總計富邦集團目前共有六個公司同獲認證，為目前國內擁有最多運動企業認證標章的企業之一。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，並協同企業力量支持運動產業之發展，以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，2016年起推動運動企業認證，每次認證擁有三年效期。

富邦金控及其五家子公司至今皆已連續三度榮獲認證，在目前擁有效期內認證的企業中(2020~2022年)，富邦占了六席，高居國內各家企業之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，將員工視為企業最珍貴的資產，重視員工健康持續促進職場健康安全及工作生活平衡。

富邦金控2021年重新擘劃永續願景藍圖，擬定低碳、數位、激勵、影響等四大策略，激勵策略以「打造友善、健康之幸福職場」為願景藍圖，希望形塑多元、尊重、溝通和諧之氛圍，持續推動人才發展、吸引與留任之計畫，並積極鼓勵員工參與友善、健康活動，設置員工運動中心、舉辦籃球賽、登山活動等，打造健康安全之職場環境。

另為貫徹富邦永續願景中的影響策略，串聯社會正向力量，富邦也贊助各項大型國內外賽事舉辦，如富邦長春公開賽、富邦盃少棒邀請賽、富邦U18明日之星大賽等，2020年起，富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業。

蔡明興指出，除了贊助舉辦大型運動賽事及培育菁英選手外，在職業運動賽事領域，富邦也沒有缺席。

富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍將隊)、成棒(富邦公牛)的企業。

富邦進軍職棒之前即長期贊助富邦公（00692）牛成棒隊，至今已長達30年。

富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了運動企業認證外，更已連續14年獲教育部體育署的體育推手奬肯定。