台新銀行結合體育與公益 首度獲頒體育推手獎

台新銀行今年首度獲得體育推手獎，獲頒贊助類金質獎肯定，今(10)日第14屆表揚典禮，副總統賴清德親自頒發獎座給台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷，表揚台新（2887）持續推動體育發展、扶植體育人才的努力。

林尚愷表示，對於體育推廣，台新採取融入公益善循環的策略，盡力結合體育與公益，做到高度推廣、深度關懷的境界，目前贊助體育類別涵蓋空手道、高爾夫球、籃球、路跑及足球等多種項目。

台新銀行從2005年開始贊助南投空手道隊，在教練黃泰吉與廖德蘭教練帶領下，多年來已培育出15位總統教育獎得主，於國內、外重要賽事更是戰績輝煌，累計至今已奪下近1,400面獎牌。

為善盡己力回饋社會，南投空手道隊好手們也親自成為台新公益慈善基金會的天使團，從2017年起在教練黃泰吉帶領下，利用放假時間，訪視台新公益慈善基金會輔導的社福團體，擴大善的循環。

台新也從2011年贊助女子高爾夫選手，除培育出世界球后曾雅妮之外，先後也贊助多位青年高球選手，其中台新所支持的青年選手黃亭瑄，繼7月奪得美國女子業餘賽事冠軍，本(11)月6日於泰國舉行的「APG2022亞太女子業餘錦標賽」中再度封后。

另位青年選手蔡佩穎，今年初於2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽中，頂住激烈的爭冠賽壓力，奪下生涯首座日立盃冠軍，接續又在日本職業女子高爾夫球賽首度封后，成為近四年來首位在日巡賽奪冠的台灣選手。

台新銀行名人慈善配對賽也每年持續舉辦，邀請多位高球名將與財富管理客戶共同切磋球技、發揮慈善精神，致力結合體育與公益，讓公益善循環得以不斷綿延。

台新銀行2017年起更將贊助領域延伸至籃球、路跑及足球項目，除HBL高中籃球聯賽以外，2018年起連續多年冠名贊助台灣最大型的女性路跑賽事台新女子路跑，2020年投入職業籃球隊，冠名贊助福爾摩沙台新夢想家，今年更首度贊助臺灣石虎足球隊，讓一度被解散的球員能有繼續踢球的機會，繼續為台灣足球運動盡一份心力。

林尚愷表示，台新始終扮演體育人才的堅強後盾，支持他們一步一步站穩國內及國際舞台，這些支持對選手而言是重要的助力，將持續挹注資源、扶植年輕體育人才，期許他們能持續傳遞認真、永續的精神，為臺灣拿下更多的榮耀，成為下一個台灣之光。

一年一度的體育推手獎，獎項分為贊助類、推廣類及特別類等，其中贊助類又分為銅質獎、銀質獎及金質獎。台新銀行今年首次得到體育推手獎，一次就拿下贊助類中的金質獎，彰顯出對體育活動的累積付出。