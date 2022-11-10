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富邦金及子公司獲體育推手獎十獎項肯定

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
富邦金控及子公司在今年的體育推手獎頒獎典禮，一共囊括十項大獎肯定。富邦金控/提供
富邦金控及子公司在今年的體育推手獎頒獎典禮，一共囊括十項大獎肯定。富邦金控/提供

教育部體育署於今(10)日舉辦體育推手獎頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司共囊括十項大獎肯定，再創歷史佳績。

富邦金獲得贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎、推展類金質獎；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險，均獲贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎。

另外一家子公司富邦證券榮獲贊助類金質獎，富邦金集團為今年獲獎最多的金融業者。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金長期支持國內體壇發展，積極培育菁英選手，冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一。

富邦已連續14年榮獲體育推手獎肯定，富邦金控今年更首次同時獲得贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎、推展類金質獎等三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎，成為今年體育推手獎獲獎最多的金融業者。

在日前頒發的運動企業認證標章，富邦金也是國內擁有最多運動企業認證標章的企業。富邦金將持續支持體育運動，實踐「正向的力量」品牌精神，厚植台灣體育與國際接軌實力。

富邦金2009年起贊助臺北馬拉松，迄今長達14年，2020年起亦成為台灣唯一贊助國內四大馬拉松（臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松）的金融業者。

富邦金2021年起推動「Run For Green奔向綠色」倡議計畫，並結合馬拉松賽事推廣關注環境永續，臺北馬拉松亦響應富邦「Run For Green」精神，於2022年獲英國標準協會(BSI)頒贈ISO 14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例。

富邦金長期支持國內體壇發展，年投入逾4億資金。富邦金尤其重視傳承與培育精神，自2015年起長期贊助台灣職業高爾夫球協會(TPGA)，持續支持如台灣高球男子選手盧建順、王偉軒等優秀高球選手。

富邦更長達30年支持富邦公牛隊，堪稱國內棒壇重要搖籃，培養出許多優秀新生代棒球人才。展望未來，富邦金將以持續積極投入社會公益及推廣體育活動，與台灣體壇一同前進。

為善盡企業社會責任，富邦人壽致力提升全民運動風氣與國內體壇發展，長期贊助集團內職業棒球與籃球隊，亦深耕大專籃球，邁入第七年冠名贊助富邦人壽UBA大專籃球聯賽、連續八年舉辦富邦人壽勇士系際冠軍盃，促進學生運動風潮。

除了球類運動推展，富壽亦全力支持國內重點馬拉松運動賽事，如冠名贊助高雄富邦馬拉松，結合企業公平待客理念推動運動平權、特設本土跑者破紀錄獎金等，積極打造優質的運動環境。

富壽也長期贊助舉重、高爾夫等國內優秀單項運動選手，陪伴他們在各大盃賽嶄露頭角，期盼做為國內運動發展的重要推手。

台北富邦銀行長期支持國內體壇發展，培育菁英選手、多元支持各類球隊，贊助遍及棒球、籃球、高爾夫及馬拉松等運動。

2014年起贊助台北富邦勇士籃球隊及富邦悍將棒球隊，並整合金融與運動，打造大台北地區首家棒球及籃球主題分行，攜手社區舉辦體適能檢測與健康講座等，讓運動走入生活。

2017年起贊助台灣高球好手潘政琮，陪伴其一路成長、展現佳績，2021年勇奪東奧高球男子銅牌。

富邦產險長期支持體育活動發展，為提升國內運動風氣及保障而努力，本次分別以長期支持臺北馬拉松、富邦悍將棒球隊及勇士籃球隊，榮獲體育推手獎-贊助類長期贊助獎，及體育推手獎-贊助類金質獎兩項獎項。

臺北馬拉松賽事舉辦迄今，已成為台北市城市行銷的重要代表性活動之一，富邦產險贊助臺北馬拉松超過十年，除每年贊助外，也以行動支持賽事，廣邀員工參與，鼓勵員工讓運動融入生活之中。

富邦產亦支持富邦悍將棒球隊，及臺北富邦勇士籃球隊，除共同合作各項活動外，也邀請同仁進場為球隊加油，為守護臺灣棒球及籃球，推動臺灣運動發展而努力。

為力挺國內職業運動發展，富邦證券贊助富邦悍將棒球隊及台北富邦勇士籃球隊，協助強化主場優質硬體設備，致力提供球迷最好的觀賽環境，以落實屬地主義經營。

富邦證券連續五年冠名贊助「G!POP流行音樂節」悍將主題日，期望透過邀請金曲歌手進行賽後演唱會及各式音樂節氛圍，帶給球迷們截然不同的運動觀賽體驗，五年活動共帶動逾6.8萬人次球迷進場觀賽，平均每場進場人數均超越當年度中職平均進場人數。

富邦金控 萬金石馬拉松

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