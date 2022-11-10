中國信託12度獲體育推手獎肯定 囊括六大獎

助攻職業運動，厚植體壇競爭力，中國信託金控以企業力量支持台灣體育產業發展，不僅力挺棒球、籃球及電競，為全台首家擁有三支不同職業運動隊伍的企業，更投入高爾夫選手培育逾11年，在選手背後給予最溫暖堅定的力量。

今年中國信託金控第12度榮獲教育部體育署的體育推手獎殊榮，子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司皆獲頒贊助類－金質獎、贊助類－長期贊助獎，及推展類－銅質獎，總計囊括六大獎項，創下最佳成績。

副總統賴清德今(10)日出席體育推手獎表揚典禮，頒發獎座予中信金控（2891）行政長高人傑及台灣人壽公關部部長孫紀蘭副總經理，賴清德肯定企業相挺，讓運動選手無後顧之憂拚戰，提升台灣體育實力。

中國信託傾力支持優秀選手成就夢想，希望創新體育公益價值，透過職棒球星影響力，帶動更多人投入慈善關懷，結合籃球正能量傳遞反毒理念，藉由電競與年輕世代深入對話，啟動善的循環。

中國信託支持多項體育活動，中信兄弟棒球隊九年來開創多項中華職棒大聯盟紀錄，包含首創自營付費官方頻道(Twitch)、全隊赴美春訓及自由球員轉隊先例等，中信兄弟於昨（9）日刷新紀錄，奪下隊史第九次總冠軍，也成為賽史第一支連續兩年直落四橫掃對手封王的球隊，順利完成中華職棒台灣大賽二連霸。

新北中信特攻籃球隊以嶄新歐式球風在職籃T1聯盟閃電開戰；中信飛牡蠣電競戰隊成軍首年即交出亮眼成績，勇奪電競界盛事英雄聯盟太平洋職業聯賽(PCS)夏季賽冠軍，挺進世界大賽。

中國信託同時支持職業及潛力高球女將站上國際舞台，贊助選手程思嘉今年於美國LPGA次級巡迴賽(Epson Tour)島嶼渡假村錦標賽封后，拿下進軍美國後第二個職業冠軍，石昱婷則勇奪JLPGA「高爾夫5女子賽」日巡首場冠軍，也是職業生涯中的第五座冠軍。

除了力挺職業運動，中國信託亦致力帶動全民投入體育活動風氣。中國信託銀行連續八年贊助有台灣甲子園之稱的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，為熱愛棒球的高中生打造圓夢舞台，迄今累積逾1,700支球隊、3萬名選手參賽。

中信銀行亦獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽，力挺中華隊挑戰全球最頂尖棒球賽事。

台灣人壽則是倡議高齡公益，連續11年舉辦祖孫三代健走活動，以家庭支持力量帶動各世代自我健康管理，希望健走成為祖孫三代每年固定的家庭團聚日，迄今吸引逾1,037萬人次參與，亦贊助台中城市棒球隊，持續培育優秀的運動人才，厚植台灣棒球實力。

中國信託開創公益新價值，拋磚引玉獲企業界共鳴，如Playmind玩具集團董事長蔡純清自掏腰包製作2,000顆印有中信特攻標誌的籃球，贈送予學校、社福單位及偏鄉社區。

身兼中國信託反毒教育基金會董事的蔡純清表示，認同且樂意分享中國信託公益理念，鼓勵孩子培養運動興趣、建立自信，同時助攻傳遞反毒理念。

這份來自企業家的愛心，讓不少中國信託資助的孩子興奮不已，迫不及待想組隊來場鬥牛賽。中國信託將持續扮演體育推手，號召社會大眾溫暖同行，成為台灣體壇的堅強後盾。