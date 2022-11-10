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出門了！國人前3季手機嗶4.5兆元 全年提前6兆達陣有望

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
電子支付示意圖。圖／聯合報系資料照片
電子支付示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣與疫情共存後，國人願意出門搭捷運、也多刷卡消費了。據金管會9月底統計，非現金支付交易筆數約39.15億筆、交易額約4.5兆元，銀行局副局長林志吉說，若以交易額來看，今年全年有機會提前達陣6兆元目標。

據統計，今年第三季單季非現金支付交易筆數、金額各為14億筆、1.67兆元，各季增近15%、20%，同步創該統計數字來的單季新高。

林志吉說，非現金支付交易筆數和金額，較容易受國人出門搭捷運、小額刷卡影響，若以搭北捷來看，9月搭車人數已回升到疫情前的75%、約160萬人次，較5月疫情前多了100萬人次，出門搭車又增小額消費，進一步推升了單季支付交易額。

所謂「非現金支付」有五大類，包括信用卡、ATM轉帳、電子支付（如街口支付）、儲值帳戶（如悠遊卡）、轉帳卡（如Debit卡），其中又以信用卡和ATM轉帳這兩類交易占最大宗，今年前三季消費交易額占比就達82.4%。

金管會是在2021年3月宣布非現金支付的三年計畫，訂定2023年底非現金支付交易筆數要成長50%，從52.21億筆達到78.32億筆（今年底目標是24.3億筆）、交易總額要達到6兆元（年增8%，今年底目標是5.76兆元）。

林志吉說，以筆數和金額兩個目標值來看，今年9月底筆數的達成率57.7%，金額達成率77.5%，其中筆數落後是受上半年悠遊卡搭交通或捷運公車減少所致。

他說，第四季受邊境解封、國外旅客及國人赴海外消費，預計國內外支付筆數都會雙向增加，加上今年首季電支機構跨機構轉帳上線，金管會也督促財金公司，明年上半年建置好電支機構跨機構的購物系統，期望可以增加非現金支付的消費筆數。

疫情 金管會

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