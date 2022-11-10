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國人前3季刷卡高達2.54兆元 今年將挑戰史上新高

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
累積今年前3季國人已刷出2.54兆元，創下歷史同期新高。（本報系資料庫）
累積今年前3季國人已刷出2.54兆元，創下歷史同期新高。（本報系資料庫）

金管會銀行局今公布國人9月簽帳金額，單月刷卡簽帳金額為2821億元，但累積今年前3季國人已刷出2.54兆元，創下歷史同期新高，接下來第4季都是消費旺季，加上國境解封海外旅遊消費漸回溫，今年全年刷卡額有機會挑戰史上新高。

據銀行局今公布數據，9月單月國人簽帳金額2821億元，相較於7、8月來講有些微下降，但今年9月刷卡額仍創下歷年9月新高紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，7月刷卡額有4000多億、8月也有3000多億，7、8月都剛好是今年單月前兩高，9月的2821億元則是今年單月第3高，主要是8月是暑假加中元節，餐飲、旅遊、購物金額較大，加上8月繳保費與學費的民眾多，9月因沒有這些因素而減少。

林志吉也指出，近年每年的簽帳金額都有超過3兆元，以這樣來算，單月簽帳金額如果有超過2500億元的話都不算低。

據銀行局統計，累積今年前3季國人刷卡額已達2.54兆元，為歷年同期史上新高。而整年簽帳金額最高紀錄是在2019年，當年國人簽帳金額高達3.22兆元，史上次高則是2021年的3.1兆元，第三則是2020年的3兆元。

今年是否有機會創史上新高紀錄、突破3.22兆元？林志吉表示，後面還有3個月，往年第4季都是消費旺季，包含有電商雙11、聖誕節等節日，加上10月起國境解封，海外旅遊消費可望回溫，有機會挑戰史上新高紀錄。

刷卡 電商

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