富邦金10月稅後淨損54億 估確診高峰過理賠可望下降

富邦金今公布10月自結，受到防疫險賠款與10月資本市場波動加大影響，合併稅前淨損65.19億元、稅後淨損54.12億元，旗下3大子公司10月皆出現稅後淨損。累計今年前10月，富邦金合併稅前淨利982.90億元、稅後淨利783.02億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.07元。

旗下子公司富邦產險，受到防疫險賠款衝擊，10月稅後虧損59.22億元，累計稅後虧損230.08億元。富邦產表示，隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

據富邦產統計，單10月防疫險相關直接賠款金額為130億，核賠28萬件，自留賠款金額為97.52億；累計1至10月防疫險相關直接賠款達520.36億，件數為114.7萬件，自留賠款達333.77億，同時截至10月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額40億，若不考慮再保因素的直接賠款及準備約570億元。

富邦產表示，隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。觀察此波確診高峰期已過，同時隔離3+4政策自11月7日取消，理賠相關損失可望逐漸減降。近來陸續接獲網站上有販售陽性確診證明之保險詐欺案情事，顯示現行採快篩陽性確診即可申請防疫險理賠方式存在道徳風險。為保障保險公司及股東權益，急需回歸依據保險條款辦理理賠，以避免日後各項法律訴訟。

富邦人壽10月合併稅前淨損則為16.87億元、稅後淨損為13.04億元，累計前10月稅後淨利為823.07億元。富邦人壽表示，目前資本適足率RBC仍超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

富邦人壽表示，10月全球投資市場持續震盪，台股當月指數以下跌3.53%作收，國內外股息收入，仍小幅貢獻當月獲利；債市投資方面，美國聯準會將以更高終端利率來對抗通膨，在利率走升的趨勢下，長期有利於壽險公司提升整體經常性收益。但資本市場波動加大，債券投資以維持適度流動性，彈性因應後續市況變化。10月份美元兌台幣維持升值趨勢，單月升幅1.47%，今年以來匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。

北富銀行10月稅後淨利17.45億元，獲利較上月成長26%，主因利息淨收益增加及金融資產評價收益回升，累計前10月稅後淨利204.92億，已超越2021年全年獲利，相較去年同期成長近3成；富邦證券10月稅前獲利約0.1億元，稅後虧損0.51億元，累計前10月稅後淨利24.63億元，較去年同期減少61%，主要是10月台股加權指數達今年以來最低1萬2629點，金融部位損益與現貨收入均較去年同期減少。