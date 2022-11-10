受升息影響 國際板債發行金額再探低點

受到美國持續升息影響，影響國際板債發行量、金額更創8年新低。金管會證期局今（10）日公布，今年10月國際板債券發行共2檔，發行金額為10.8億美元；前10月的累計發行金額170.67億美元，創下2015年以來新低。

據金管會統計，今年10月國際板債發行共2檔，發行金額10.8億美元，與去年同期發行檔數17檔、發行金額是34.87億美元相較，明顯下滑許多。金管會證期局副局長張子敏表示，去年因利率低、發行檔數多，加上有一筆阿拉伯聯合大公國發行20億美元債券，因此金額看起來比較高。

張子敏表示，就發行累計各年前10月金額相較，今年截至10月止，發行累計金額170.67億美元，較2021年396.35億元、2020年的575.8億美元、2019年的205.89億美元都是下降。

今年10月底國際債券流通在外的檔數是867檔，流通在外餘額是2076.48億美元。以今年10月底的發行餘額來看，今年可提前贖回債券共有19檔，可贖回金額共23.08億美元，2023年可提前贖回的債券，共有218檔，可贖回金額是343.09億美元。

張子敏分析，美國持續升息，利率越高，發行成本越高，發行人在發行債券會比較猶豫，以美國十年期公債利率來看已至4%以上，發債時機不好；然過去兩年2021、2020年金額較高是當時在降息，利率低，發行人都會提前解約、重新發，所以過往兩年基期非常大，今年相對來說明顯下降。