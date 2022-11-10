合庫十四度蟬聯體育推手獎 榮獲三大金質獎座肯定

合庫銀行長期扎根基層體育、贊助推展運動活動，以及培育眾多傑出國手，於今（10）日第十四度榮獲教育部體育署「體育推手獎」，囊括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座，由副總統賴清德親自頒獎，合庫銀行總經理林衍茂代表受獎。

合庫銀行於民國36年成立桌球隊、38年成立棒球隊、81年成立羽球隊，七十多年來為國家培育出無數優秀選手為國爭光，因此也被譽為培育國手之搖籃。合庫桌球隊目前現役選手依排名有林昀儒、莊智淵、馮翊新、陳建安、黃彥誠、鄭怡靜、黃怡樺等，均為國家隊主力選手；合庫棒球隊為我國歷史最悠久的甲組成棒隊伍之一，至今已栽培許多知名球員如郭源治、郭泰源、陳金鋒、彭政閔、林智勝、林加祐、林瀚、吳昇峰、黃佳瑋及賴延峰等，為國內棒球運動奠定了堅實的基礎；而近年來成績優異的合庫羽球隊，隊中也有多名國際級選手，如戴資穎、周天成、王子維、楊博涵、李哲輝、楊博軒、白馭珀、許雅晴、林琬清、江穎麗等，這些屢屢在國際賽事中為台灣爭光的選手們，都是由合庫用心培育出來的。

合庫銀行自董事長雷仲達上任以來，大力支持桌球、棒球、羽球三支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，逐年增編球隊預算，至今年球隊預算已達1.8億元，致力成為優秀運動員的堅實後盾，讓球員專心投入訓練積極參與國內外賽事，成就球星在國際體壇大放異彩，此次獲獎為連續十四年獲得體育推手獎最高殊榮的肯定。

合庫銀行深耕台灣超過一世紀，除提供專業的金融服務外，支持體育活動亦不遺餘力，今年7月舉辦「合庫金控盃慢速壘球邀請賽」，推廣全民運動風氣，提昇國人的「健康力」；合庫也延續一貫對基層體育的關懷，奉獻企業之力支持臺灣基層體育扎根，赴南投及高雄舉辦兩場支持基層體育活動，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。展望未來，合庫將永續經營桌球、棒球、羽球三支球隊，培育優秀選手在國際體壇上大放異彩，提升臺灣在國際的能見度，使臺灣於國際體壇發光發熱。