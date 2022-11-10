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台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

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台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
即將由台北富邦銀行總經理轉任的台泥新總經理程耀輝。富邦金控／提供
即將由台北富邦銀行總經理轉任的台泥新總經理程耀輝。富邦金控／提供

台泥（1101）董事會於今（10）日通過由台北富邦銀行總經理程耀輝出任台泥新任總經理，該人事案將於11月21日生效。

台泥企業團董事長張安平歡迎程總經理加入台泥團隊。程耀輝先生現年56歲，畢業於政大企業管理研究所，歷任富邦資產管理公司董事長、海爾集團互聯網金融創業事業群首席執行官、新加坡淡馬錫集團富登金融控股公司高級副總裁暨子公司首席執行官、中國信託商業銀行資深副總經理暨信用風險管理總處長、美商花旗銀行臺北分行副總裁暨企業金融處副處長等要職。

台泥表示，新任總經理程耀輝先生擁有國內、外知名企業國際金融運籌及環境永續投融資的豐厚經驗。台泥目前積極佈局國際版圖，更需要與世界金融市場接軌，台泥將借重程耀輝先生在跨國公司及亞洲市場的實務歷練，為公司及所有股東創造更佳的永續經營價值。

台泥 台北富邦銀行 中國信託商業銀行

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