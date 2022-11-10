台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

中央流行疫情指揮中心日前宣布，11月7日起密切接觸者的「3+4」隔離措施將全面取消，統一採取「0＋7」自主防疫措施，意味著居家隔離正式走入歷史，而「保險公司居家隔離理賠金」及「衛福部3,000元防疫補償金」等2項補償金也不能再領。不過，如果是11/6前拿到居家隔離通知書的民眾，仍可以在2年內向保險公司申請相關理賠金。

2022-11-10 14:04