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前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

理專私下跟8客戶借錢、合資投資1952萬 元大銀挨罰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

元大銀前李姓理專從2017年2月起，長達五年期間與客戶借貸、私下與客戶合資投資香港海外商品、保管客戶空白單據、自製對帳單等，受影響客戶8人、涉及1952萬元，金管會認為，元大銀有內控疏失，處600萬罰鍰。

這也是金管會從2017年祭出「理專十誡」後，第29件理專挪用或與客戶資金往來異常的案件，顯示十誡後，仍誡不掉理專弊案。

此案是客戶致電到元大銀行分行，關切一筆投資款項是否入帳，元大銀清查後，才爆發李姓理專有與客戶借款、和代客戶臨櫃交易的狀況。

銀行局副局長林志吉說，元大銀曾在2020年和2021年兩度發現李姓理專財務異常，但卻接受李姓理專說法，顯示元大銀對理專相關行為規範落實不夠、沒有進一步查證，查證的深度和廣度不足，也沒釐清全案樣貌。

金管會認為，元大銀有三大缺失，一、未落實辦理臨櫃交易確認機制：李員於106年2月至110年4月間多次代客戶全程臨櫃辦理匯款交易，且存匯作業經辦及主管未落實執行臨櫃確認客戶身分機制，相關牽制監督機制失靈，有失第一道防線功能。

二、未落實督導及管理理財專員遵守行為標準規範：李姓理專違規期間近5年，且期間發生李員財務狀況異常及向客戶借款，惟該行未就相關警示現象續為追蹤處理，致未能及時發現李員尚有其他不當行為，顯示該行未落實對理財專員遵守相關行為標準規範的督導管理。

三、未落實重大偶發事件通報處理機制：未落實以風險為導向的重大偶發事件查核機制，僅由發生重大偶發事件的業務管理單位辦理查核，查核深度及廣度均有不足，未能有效釐清案情全貌。

據了解，該李姓理專失聯，所涉及1952萬元是屬李姓理專和客戶借款、合資投資，因此客戶也知情，銀行沒有歸還問題。

林志吉說，此案與過去銀行理專A錢不同，並非是挪用客戶款項，是屬於跟客戶資金往來異常，雖違規期間長達5年，但認為屬個人缺失，並非銀行系統性缺失，因此裁罰600萬元。

理專 元大

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