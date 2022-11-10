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前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

張庭「傳銷案」舉報元凶曝光！背後竟藏驚人內幕

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前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
元大銀行前李姓理專與客戶間有異常資金往來及不當行為，金管會今對元大銀行開罰600萬元。記者戴瑞瑤／攝影
元大銀行前李姓理專與客戶間有異常資金往來及不當行為，金管會今對元大銀行開罰600萬元。記者戴瑞瑤／攝影

金管會銀行局今公布，因元大銀行前李姓理專與客戶間有異常資金往來及不當行為，不只向客戶借貸，還私下與客戶一起投資海外未經核准的金融商品，直到有客戶打電話到分行詢問銀行進一步清查，此案才爆發，金管會認為元大銀行對理專相關行為規範不夠落實，因此對元大銀行開罰600萬元。

銀行局副局長林志吉表示，此案跟過去理專挪用客戶款項不同，這次主要是理專跟客戶私下借錢，向兩位客戶借款共達16萬元，也有跟客戶合資投資香港的金融商品，涉及時間長達5年，過去李姓理專也多次代客戶臨櫃辦理匯款交易，涉及客戶達8人、1952萬元，直到有客戶打電話到分行詢問，分行發現有異進一步清查，才發現李姓理專有向客戶借貸，而李姓理專目前仍失聯中。

林志吉說，銀行其實之前錯失兩次發現的契機，第一次是在2020年7月，發現李姓理專似乎有財務困難，銀行發現他有動用信用卡循環信用利息，但後續因他財務狀況沒有特別異常，銀行就沒有再繼續追蹤；第二次是去年8月發現李姓理專有向客戶借款，理專說已還款，銀行也同樣接受理專說法，銀行也就沒有再繼續追查，因此錯失發現時機。

林志吉指出，這反映出銀行對理專相關行為規範不夠落實，像是理專的資金與收入是否有相當性等，理專與客戶私下借貸，這在理專十誡中也有規範。但衡量此案是李姓理專個人行為缺失，不是銀行整體系統性缺失，因此開罰600萬元。

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