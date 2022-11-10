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遠東銀行前三季淨息收成長近一成 強化ESG結合業務

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

遠東銀行（2845）今天召開第3季法人說明會，由執行副總經理林建忠主持，他表示，2022年全球經濟呈現跌盪格局，遠東銀力守成長目標，前三季稅前盈餘29億元，較去年同期成長15.9%；前三季資產則成長6.8%，存、放款均持續成長，48億元現金增資於第3季完成募集，有利支應後續資產與業務規模成長。

遠東銀前三季的獲利動能主要仍來自升息週期帶來的利差加持，淨利息收益較去年同期成長9.5%，但全球主要經濟體市場動盪，仍衝擊財富管理手續費收入，股債投資收益也略有下滑。展望第4季的營運，國內經濟成長放緩，但不至於衰退，受數位世代小資族喜愛的Bankee社群銀行，突破16萬開戶數，存款量同步擴增，導入中的線上服務包括信貸、AI理財等，成長動能順勢向上；而主要數位發展指標的服務離櫃率，自今年站上95%之後即維持高檔不墜。

海外業務處於全球主要經濟體需求不振的現階段，以風險管理為優先，中國大陸因經營成本漸漲，加上封城效應，傳產業台商轉移區域的風向明顯，電子業亦有跟進之勢。遠東銀超前部署東協區，以新加坡及越南兩辦事處蹲點，受惠兩地率先亞洲自疫情解封，加上既有客戶於疫情期間維繫得宜，第4季有望在外幣放款比重提升與手續費收益之下，收獲升息效益，以挹注全行獲利目標達成。

此外，永續金融成為遠東銀的治理重點，針對氣候風險管理亦展開全方位行動，繼於治理層面導入氣候相關財務揭露(TCFD)，於業務面近日推出綠建築優惠房貸專案，並著手簽署國際環境融資自律規範的赤道原則；節能減碳採科學化的量化管理，即將完成海內外所有據點的溫室氣體盤查，新改版制服也採用環保材質布料；林建忠也表示，甫於上週於遠東SOGO百貨發表互動式公益捐款裝置、於台北華山草原舉辦導盲犬宣導活動，本週末又將邀請展望會照護學童欣賞如果劇團演出，ESG已是遠東銀行的常態性活動。

遠東銀行 疫情

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