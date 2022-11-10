純網銀開賣保險！將來銀「將將保」祭三大亮點 優化網路投保流程

純網銀「將來銀行」9月初獲得金管會核准，成為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，已在10月下旬邀請特定客戶進行營運，預計11月下旬正式對外營運，首波保險商品包含機車險、汽車險、租車險及國內旅平險，險種多元，接下來將陸續開辦海外旅平險及機車外送險。

在首波開辦的網路投保業務「將將保」中，將來銀行誠意滿滿，端出三大亮點，分別是「市場首見的新商品及服務」、「投保流程RPA」及「落實普惠金融」，預期將優化網路投保流程，帶來全新的體驗。

「市場首見的新商品及服務」部分，將來銀行以數據觀察出發，發現不少國人用車「週間上下班、週末出遊」或是「僅週末」用車，用車時段相當固定，因此與保險公司合作，端出市場首見的「符合平假日用車習慣」車險，也就是「真用到車時，才保險」，保費可望較傳統車險便宜2~3成，以客製化的車險協助國人保險「買對不買貴」。

同時，將來銀行也與保險公司合作，推出銀行通路首見「可提前預約的租車險」，保戶只要填寫一次資料即完成預約，在保險有效期間內想啟動即可隨時啟動，啟動時再依據投保內容進行扣款即可。

「投保流程RPA（機器人流程自動化）」部分，將來銀行充分展現純網銀網路原生DNA，存戶填寫投保資訊不用再一個字一個字Key-in，在既有客戶許可的前提下，系統將會自動帶入客戶已存在系統內的資訊，加上強大的OCR（光學字元辨識）系統協助掃描證件資訊，兩大快捷流程加上極符合直覺的網路填單模式，讓投保的申請時間相較於傳統線下做法縮短了8~9成以上。

而為呼應主管機關對於純網銀「落實普惠金融」的期待，將來銀行特推出「車險提醒貼心機制」，無論是否為將來銀行客戶，於網頁申請後，均可於自身現有強制險或是任意險到期前2個月獲得自動提醒，以避免保障出現空窗期。

此外，相較於坊間機車車體險多限「3年內」新車才可投保，將來銀行與保險公司合作，提供「5年內」機車均可投保的選項，給予國內龐大機車族更多保障。

據最新統計，今年前9月保險業網路投保件數、金額均較去年同期有約四成的成長，顯示投保數位化趨勢沛然莫之能禦，將來銀行保險規劃部資深協理鄭喬云表示，將來銀行以數位原生出發，針對國人對保險的剛性需求，量身打造最符合國人需求的保險商品及服務，透過更流暢的使用者體驗，帶給國人最便利的線上投保服務，並期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」。