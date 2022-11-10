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國內首份區塊鏈聯盟自律公約 國泰金率先發布

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰金控發布全台首份區塊鏈聯盟自律公約，訂定統一區塊鏈技術與資安標準。國泰金控/提供
國泰金控發布全台首份區塊鏈聯盟自律公約，訂定統一區塊鏈技術與資安標準。國泰金控/提供

國泰金控（2882）今（10）日近午發布新聞稿，內容為由國泰金領軍，台灣四大區塊鏈協會見證，國內業界第一份區塊鏈聯盟自律公約日前正式發布，為台灣區塊鏈發展寫下新的里程碑。

國泰金控資深副總經理姚旭杰說：「國泰在發展聯盟鏈的過程中有許多觀察與學習，就如同區塊鏈去中心化的價值，我們希望共享資訊，透過這份自律公約讓有意發展區塊鏈的產業夥伴們避免踩坑，可以更專注開發符合用戶需求的區塊鏈應用，共同健全整體環境。」

國泰金近年攜手同、異業建置多個產業聯盟鏈，如：電動車車聯網區塊鏈、環球貿易共享區塊鏈與產險聯盟區塊鏈，透過創新技術讓金融創新在不同場景落地。然而，過往在發展產業聯盟鏈時，常遇見需要依不同應用場景，從無到有制定規範，或是聯盟鏈成員對技術與資安的標準不一等痛點。

國泰金將過去建置區塊鏈聯盟的經驗，結合內外部法務、法遵、風管、資安、稽核等專家團隊共同擬定區塊鏈聯盟自律公約，作為產業發展聯盟區塊鏈的遵循標準。

區塊鏈聯盟自律公約由台灣區塊鏈愛好者協會、臺灣區塊鏈大聯盟、比特幣及虛擬通貨發展協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會等國內與區塊鏈有關的四個協會共同見證。

公約內容由三份文件所組成，包括：聲明書、自律公約、技術與資安規範。

聲明書將做為各聯盟管委會、相關產業公會代表彼此遵守自律公約之簽署聲明；自律公約則是描述聯盟成員加入聯盟鏈的權利義務；技術與資安規範以產業來區分，目前已發布銀行、產險、電動車產業的技術與資安規範，明年預計發布證券與其他產業的相關準則。

國泰金控數位數據暨科技發展中心協理陳維銘指出，這份公約對產業發展區塊鏈有三大好處，首先是統一聯盟遵循標準，讓各聯盟不再需要從無到有制定規範；第二是促進聯盟共榮，透過成員相互監督，確保參與者皆符合公約所規範的框架。

第三項好處則是確保聯盟的合法與穩健，未來公約內容將與時俱進，隨著監理環境變動彈性調整，也確保參與聯盟鏈的機構都具有提案修改權。

國泰金因應Web3浪潮，正探索去中心化身分認證、ESG等前瞻金融應用場景，未來將與集團子公司、各產業合作落地更多區塊鏈應用，加速發展Web3生態圈。本次領先業界發布全台首份《區塊鏈聯盟自律公約》，從聯盟管理、安全性、資產保護、法規遵循等面向訂定標準，希望未來能有效降低企業投入區塊鏈的門檻，同時促進產業聯盟鏈蓬勃發展，讓聯盟參與者能在此共識框架下，合法、穩健地發展區塊鏈。

區塊鏈 國泰金控 資安

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