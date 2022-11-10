元大金控集團屢獲運動企業認證肯定 三要點打造健康職場

元大金控集團以「員工嚮往的卓越職場」實踐永續發展，員工健康是企業永續經營的重要一環，元大集團致力維護職場安全與同仁健康，金控及子公司推動多元的健康促進活動，如健走及跳繩等項目，並整合內、外部資源，提供同仁專業的醫療保健及健康諮詢服務，積極創造健康職場，實現員工與企業雙贏，擴大職場運動風潮的形成，提升健康勞動力，也讓元大金控、元大銀行及元大人壽再次獲得教育部體育署頒發運動企業認證標章肯定。

金融業屬於知識及人力資本密集的金融服務業，員工承受較高工作壓力，元大金控因應三高、肩頸酸動等久坐所致的健康痛點，由職安專責人員推廣運動概念及舉行減重等促進活動，以要切合、要有效與要低門檻三大「要」點，提高同仁參與動機、及參與感。以健走活動為例，疫情期間，元大金控號召同仁在落實個人防疫維護下，透過規律運動，強化自身免疫及健康，去(2021)年為期兩周的雲端智能健走活動，參與率高達97%，總健走距離約2萬6千公里，相當環台約20次；且元大金控鼓勵員工成立各類有益身心健康及促進分享交流的社團活動，在工作、生活上能均衡樂活，共有路跑社、健康體適能社、籃球社、羽球社、瑜伽社等八個健康性社團，占社團總數近六成。

元大銀行特聘專任體適能教練與醫護人員，設計專屬的健康體適能專案，運用運動效益與健康管理及健康獎勵方案，鼓勵員工養成運動習慣，促進整體身心健康，且每月發送健康電子報，藉此提升同仁自身健康意識累積健康資產；2022年辦理多場次的健康體重管理活動，如提升代謝力、居家運動、運動營養、運動伸展等及線上直播運動課程和一對一運動教練線上諮詢等，讓同仁在家也能維持運動習慣，這些活動共450人次參與，成功減重243公斤，且每人一週平均增加75分鐘運動時間。