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冬季住宅火災多 新安產前進萬華宣導老人防災

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
冬季住宅火災多新安東京海上產險前進北市萬華區，推廣居家安全宣導。圖/新安東京海上產險提供
冬季住宅火災多新安東京海上產險前進北市萬華區，推廣居家安全宣導。圖/新安東京海上產險提供

新安東京海上產險觀察到冬季向來為住宅火災好發季節，尤其長者居住的住宅火災事故發生後傷亡的情況更加嚴重，發揮保險核心職能，從損害防阻、事先預防的角度出發，在「公益聚落」的基礎下，選定台北市萬華區，對當地年長者進行雙向互動式的居家安全宣導，以提升長者對住宅空間防護的風險意識，並喚醒高齡居家環境安全的重視。

冬天天氣濕冷，不少民眾會使用電暖爐、除濕機，根據內政部消防署近年統計，冬季火災多集中在住宅，且就住宅火災死亡案件觀察，高齡或行動不便者占比過半，不難看出火災已對住宅及年長者與行動不便者構成嚴重威脅。

新安東京海上產險表示，一般人以為工廠長時間使用電器、機械常見火花與高熱，比住宅更容易發生火災或爆炸等意外，其實住宅火災發生的機率不低於工廠，且火災發生時，年長者可能因身體機能老化而影響逃生，其實住宅火災風險時時存在，尤其歷來冬季是住宅火災的高發期，面對住宅火災風險不可不慎。

我國三年後將邁入超高齡社會，屆時每五人就有一人為65歲以上者，隨著高齡者人口愈來愈多，住宅火災風險恐愈小不易，新安東京海上產險為讓年長者能心安在地養老，在「公益聚落」基礎下，攜手東基醫療財團法人旗下「一粒麥子社會福利慈善事業基金會」，針對樂齡銀髮照護創立於北市萬華的日間照護中心「珈納有福館」，對數十位年逾70歲耳聰目明的年長者進行居家安全宣導，在熱烈地互動遊戲中宣導安全熱水器使用及瓦斯桶擺放、頂樓及樓梯間保留逃生空間等，吸引增進年長者對居家風險的認識與瞭解，以及如何排除可能面臨到的居住風險與潛在威脅，進而住得更心安。

由於住宅建築結構不斷強化與對相關防火、消防要求的提升，降低多數民眾對火災等居家安全風險的警覺性，並削弱民眾投保住宅保險的意願，也使得多半民眾繳清房貸後，還主動投保住宅火災及地震保險的屋主少之又少。新安東京海上產險呼籲火災事件隨時都可能發生，尤其房屋是不少民眾最珍貴的財產，但一場大火就可能讓一輩子心血化為灰燼，因此住屋更需要完善的保險保障。

火災 保險 產險

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