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證券業先驅 凱基證券員工餐廳獲綠色餐廳認證

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券領先同業，員工餐廳通過環保署綠色餐廳認證，成為國內證券業先驅！凱基證券員工餐廳以多項實際作為成為國內金融業綠色飲食標竿，從日常餐飲中實踐ESG，不僅落實開發金控邁向「首選雇主」的目標，讓同仁享用更健康營養的食材，更從日常飲食中保護環境，以實際行動減碳愛地球。

凱基證券物業管理部主管黃玉佩表示，綠色餐廳認證三大目標為「源頭減量、在地食材、惜食點餐」，在源頭減量方面，凱基證券員工餐廳落實垃圾分類、廚餘回收，不提供一次性免洗餐具，鼓勵員工自備環保餐具，餐廳同仁每日更細心以熱水預先清洗碗碟、減少使用洗潔精，使用節能節水標章洗碗機，也特別裝設截油槽，有效分離汙水中的油脂，防止排水溝、河川、湖泊的水質遭受汙染。

凱基證券重視在地食材，除了讓員工吃得健康，也落實「食物里程」減少不必要的運送降低碳足跡，與在地廠商合作每天採買有生產履歷的當季國產新鮮食材。菜色安排上亦是極為用心，廚師依照季節菜色制定多樣化餐點，當日現煮營養健康菜單，料理出各式肉類、魚蝦、蔬菜佳餚，每月菜色不重覆，從中、西式料理、麵品到台灣各地小吃輪流上菜，也提供沙拉、水果幫助均衡飲食，員工感受到公司的用心關懷，大大提升對公司的凝聚力和向心力。

更難能可貴的是，凱基證券透過大數據推廣惜食文化，每日透過休假系統預估人數用餐及統計剩餘餐點數量，控管餐點份量，廚師分時段現煮餐點，達到避免食物浪費廚餘減少的目標，於現煮麵區並提供客製化服務，依照員工個人需求調整麵食份量。推動惜食點餐除了貼心滿足員工不同的用餐需求，更讓員工能以實際行動參與惜食行動。

此外，凱基證券在每月第一個星期一推行「一日不紅肉」活動已行之有年，當日僅料理魚、雞、鴨等非紅肉食材，翻轉大家對於金融業推動ESG的刻板印象，不僅讓員工午間用餐吃的健康、美味，更落實節能減碳、減緩全球暖化，進一步為氣候變遷貢獻正循環的力量。

凱基證 餐具 廚餘

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