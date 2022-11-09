中壽資本利得減少 開發金10月獲利月減八成 EPS1.23元

開發金控（2883）自結10月單月稅後純益僅小賺2.29億元，較9月大幅縮減八成多，累計前十月稅後純益205.51億元，每股稅後純益（EPS）為1.23元，在12家已公布獲利金控中暫居第四。

開發金公布10月獲利，受到子公司中壽、凱基證券獲利急縮影響，10月單月僅小賺2.29億元，較9月稅後純益17.25億元大幅減少超過八成。不過，凱基證券10月單月仍有獲利，也就是扣除富邦金（2881）旗下富邦證與將併入的日盛金（5820）旗下日盛證未公布，在金控體系下大型券商中，凱基證券是唯二10月獲利為正數未虧損的大型券商之一。

開發金表示，10月中壽獲利雖然仍有新台幣貶值匯兌利益，但因資本利得減少，因此10月獲利較前月腰斬至5.51億元，累計前十月獲利187.25億元。凱基證券也受資本市場震盪及交易量能減少影響，10月僅獲利0.11億元，凱基銀行本業獲利穩健，10月獲利4.7億元，開發資本則因資本市場波動影響投資部位評價，單月再現虧損2.7億元，累計前十月稅後淨損8.62億元。

開發金表示，10月國際金融市場仍受通膨議題、美中科技戰及地緣政治紛爭等因素影響，導致波動加大，但開發金旗下壽險及銀行業務仍維持穩健表現，未來預期美國聯準會（Fed）仍將持續採取鷹派升息策略以抑制通膨，可能進一步影響未來經濟成長動能，連帶增加整體金融市場的不確定性，開發金控將專注強化金融本業及各子公司穩健發展，並落實風險控管機制，以因應未來經濟前景波動，降低營運風險。