王道銀首發新北國王聯名卡 喊話球迷支持國王就是王道

王道銀行（2897,O-Bank）與新北國王籃球隊（New Taipei Kings）共同宣布推出「新北國王聯名簽帳金融卡」，這是為新北國王籃球隊第一張與銀行合作發行的聯名卡，也是王道銀行發行的第一張職籃聯名卡，卡片提供主場賽票9折、季後賽優先購票權、新北國王實體商店與官方線上商城購物9折等優惠，還有機會獲得新北國王官方線上商城折價券、新莊主場VIP區或A區賽票、貴賓包廂以及球員簽名球衣等多重好禮。

王道銀行總經理李芳遠及新北國王隊執行長陳信生共同宣布聯名卡發行喜訊，王道銀行執行副總經理林一鋒、新北國王隊總經理毛加恩及球員楊敬敏、林金榜、蘇士軒均到場，球員並在新北國王球衣上親筆簽名，將抽獎送給卡友。

李芳遠表示，王道銀行很欣賞新北國王屬地經營、公益回饋的理念，這一次合作發行的新北國王聯名卡，以回饋新北國王球迷為出發點，希望讓球迷們進場觀賽更輕鬆。陳信生則期許這張聯名卡成為一個平台，提供更優質的服務回饋給新北國王的廣大球迷。

林一鋒則是指出，王道銀行發行金融卡採取一個帳戶限一張卡，因此根據金管會公布資料，截至今年第3季底王道銀加計外幣帳戶在內的數位存款帳戶總戶數為48萬戶，即相當於卡量。這次與新北國王合作發聯名卡，除了雙方原本就熟悉，王道銀之前即有贊助過新北國王，王道銀也希望在新北國王即將展開新一季賽事前，發行聯名卡服務球迷，也為王道銀帶進運動迷客群。

林一鋒表示，王道銀發行的各種聯名卡、認同卡中，目前最受歡迎、申辦張數最多的是愛護動物的浪浪公益認同卡，其次為連鎖咖啡CAMA聯名卡，第三為針對同志族群為主的彩虹認同卡。此次首度與獨家發行新北國王職籃聯名卡，希望也能吸引更多球迷、新客戶開戶申辦。

王道銀行指出，只要持新北國王聯名卡於ibon售票系統線上購買新北國王主場賽票享9折優惠，每次限購4張，另更享季後賽優先購票權。除了賽票優惠，持新北國王聯名卡於新北國王實體商店刷卡消費，不限金額享9折優惠，於線上商城刷卡消費並輸入卡友專屬優惠代碼，亦享不限金額折優惠。此外，前100名完成申辦新北國王聯名卡並成功登入王道銀行網路銀行者，還可額外獲得新北國王官方線上商城新台幣100元折價券。

除了卡友限定優惠，王道銀行更推出新北國王聯名卡專屬好禮，即日起至2023年1月底止，新北國王聯名卡卡友透過個人專屬連結推薦親友新申辦新北國王聯名卡，且被推薦人於成功開戶的次月底前累積刷卡一般消費達100元以上，即屬推薦成功，累積推薦成功數達20次以上且排名第一名者，可免費使用2023年4月29日新北國王對戰新竹街口攻城獅賽事的貴賓包廂一次，至多可攜帶20位親友同樂。

此外，2023年3月31日前，於指定消費期間持新北國王聯名卡每月任刷3筆新台幣188元以上之一般消費，即可參加新北國王主場VIP區或A區指定場次賽票抽獎活動，一人中獎，兩人同行；即日起至2023年8月31日止，累積一般消費滿新台幣128,888元者更可參加「新北國王球員簽名球衣」抽獎活動，每卡限領一件，簽名球衣隨機出貨，限量30件。