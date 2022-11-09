快訊

手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年

元大人壽推展職場健康促進 再獲運動企業認證肯定

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導
元大人壽推展職場健康促進、鼓勵同仁成立運動健康類社團，今年再獲教育部體育署肯定，獲頒「運動企業認證」標章。元大人壽／提供
元大人壽推展職場健康促進、鼓勵同仁成立運動健康類社團，今年再獲教育部體育署肯定，獲頒「運動企業認證」標章。元大人壽／提供

元大金控（2885）集團重視員工照顧的正向發展，致力打造友善的健康職場，鼓勵同仁參與各項運動社團與賽事，實現員工與企業雙贏。延續集團理念，元大人壽持續推展健康職場，除獲得衛福部國健署頒發的「健康職場認證」-健康啟動及健康促進獎章外，今年更再次獲得教育部體育署的「運動企業認證」標章，顯示元大人壽為關注員工身心健康的「i運動企業」。

為提供員工一個健康安心的工作環境，多年來元大人壽不但積極推動無菸環境，並計畫性地推廣職場健康促進活動，由主管做起，為業界首家推動部級以上主管參與核心肌群訓練課程之壽險公司，並鼓勵同仁養成良好的運動習慣，透過開辦多元的「健康樂活課程」，讓同仁親身體驗以找出自己喜愛的運動方式、促進健康；同時不定期舉行健康講座，透過專家提供同仁健康保健新知識。

在推動員工健康自主管理上，除提供定期健康檢查，讓同仁了解並掌握自己的體況，更提供健康諮詢服務及衛教宣導。2021年導入的員工協助方案 (EAPs) ，透過系統建置及專業服務，提供心理諮詢、法律諮詢、醫療防治、照護／其他諮詢、自我量測等五大主題，協助員工找出工作及生活上遭遇的問題並解決，讓員工的身心靈獲得支持與照顧。而為鼓勵BMI值過高的同仁進行減重，公司舉辦減重快閃活動，讓同仁隨時注意自我健康、時時保持最佳狀態。

元大人壽亦鼓勵員工自主成立運動社團，讓志同道合的工作夥伴可以一起運動，公司社團類型也多以戶外及運動類社團為主，包括登山社、桌球社、熱舞社、健走社、籃球社、單車社、核心肌擊社等，希望同仁下班後可和志同道合的同事們一起參與健康活動，以強健身心。

員工是企業重要的資產，每天有三分之一的時間在辦公室，因此關懷員工健康為企業的責任。未來，元大人壽仍將持續以照護全體員工身心靈健康為目標，與員工齊心戮力打造元大人壽成為專業、活力、禮貌的健康企業。

元大金控及旗下子公司元大銀行、元大人壽皆獲得教育部體育署頒發之「運動企業認證」標章。元大人壽／提供
元大金控及旗下子公司元大銀行、元大人壽皆獲得教育部體育署頒發之「運動企業認證」標章。元大人壽／提供

元大人壽 社團 職場

延伸閱讀

獨／韓女團秘密來台現蹤！曝地獄式減重「嚼爛吐掉」

迷你汪被飼主「養成14kg瓦斯桶」胖到走不動就扔掉 暖女讓牠重生成絕美麻豆

「先吃再運動or空腹運動」效果好？營養師解答 突破減肥撞牆期豬肉、牛奶都要少碰

朴春「瘦11公斤全反彈」！驚人身形曝光 粉絲憂健康

相關新聞

證基會老董花800萬保費買美元終身壽險 剛好補到年改少的

政府推動年金改革讓不少人退休後可領金額縮水，怎麼辦呢，中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝今(9)日在一場論壇上...

金管會准了 康健人壽、安達人壽12月起整併

金管會今宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽在台分公司的全部營業、特定資產及負債，雙方將以12月1日為營業移轉基準日，康健...

匯市爆量強升1.59角 以31.903元作收

股匯激漲，新台幣匯率今（9）日以31.903元作收，升值1.59角，台北外匯經紀公司成交金額16.11億美元。上午新台幣...

在台外商壽險剩5家！康健、安達12月1日整併

金管會6月核准英商安達保險集團（Chuub）取得台灣康健人壽100%股權後，英商Chuub已在7月1日完成股權交割，下轄...

電支黑馬！全支付200萬會員提前達陣 年底挑戰300萬

有全聯零售背景加持，全支付上線兩個月會員便突破200萬人，今年底將進一步挑戰會員數300萬目標。

保誠人壽退休金準備調查 近五成民眾無退休金規劃

隨著高齡化加上高通膨等社會環境變化劇烈，讓民眾的退休理財規劃必須與時俱進「滾動式調整」。為了解台灣民眾如何儲備退休金，保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。