元大人壽推展職場健康促進 再獲運動企業認證肯定

元大金控（2885）集團重視員工照顧的正向發展，致力打造友善的健康職場，鼓勵同仁參與各項運動社團與賽事，實現員工與企業雙贏。延續集團理念，元大人壽持續推展健康職場，除獲得衛福部國健署頒發的「健康職場認證」-健康啟動及健康促進獎章外，今年更再次獲得教育部體育署的「運動企業認證」標章，顯示元大人壽為關注員工身心健康的「i運動企業」。

為提供員工一個健康安心的工作環境，多年來元大人壽不但積極推動無菸環境，並計畫性地推廣職場健康促進活動，由主管做起，為業界首家推動部級以上主管參與核心肌群訓練課程之壽險公司，並鼓勵同仁養成良好的運動習慣，透過開辦多元的「健康樂活課程」，讓同仁親身體驗以找出自己喜愛的運動方式、促進健康；同時不定期舉行健康講座，透過專家提供同仁健康保健新知識。

在推動員工健康自主管理上，除提供定期健康檢查，讓同仁了解並掌握自己的體況，更提供健康諮詢服務及衛教宣導。2021年導入的員工協助方案 (EAPs) ，透過系統建置及專業服務，提供心理諮詢、法律諮詢、醫療防治、照護／其他諮詢、自我量測等五大主題，協助員工找出工作及生活上遭遇的問題並解決，讓員工的身心靈獲得支持與照顧。而為鼓勵BMI值過高的同仁進行減重，公司舉辦減重快閃活動，讓同仁隨時注意自我健康、時時保持最佳狀態。

元大人壽亦鼓勵員工自主成立運動社團，讓志同道合的工作夥伴可以一起運動，公司社團類型也多以戶外及運動類社團為主，包括登山社、桌球社、熱舞社、健走社、籃球社、單車社、核心肌擊社等，希望同仁下班後可和志同道合的同事們一起參與健康活動，以強健身心。

員工是企業重要的資產，每天有三分之一的時間在辦公室，因此關懷員工健康為企業的責任。未來，元大人壽仍將持續以照護全體員工身心靈健康為目標，與員工齊心戮力打造元大人壽成為專業、活力、禮貌的健康企業。