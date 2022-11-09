證基會老董花800萬保費買美元終身壽險 剛好補到年改少的

政府推動年金改革讓不少人退休後可領金額縮水，怎麼辦呢，中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝今(9)日在一場論壇上，分享自己花800萬元保費，買了兩張美元收付的終身壽險，利用六年繳費期滿後，年年領取生存保險金來因應年改的真實故事。

台灣人壽今天舉辦2022銀髮金融論壇，1960年次、現年62歲的林丙輝受邀與談，分享自身退休規畫時談到，大約十年前買了某大保險公司的外幣終身保險，當時聽朋友說，年化收益率約4%，覺得還不錯，六年繳費期滿後，可以開始年年領取生存保險金，直到終身。

他七、八年前又買了該家保險公司的外幣終身保險，也是繳費六年期，年化收益率也是4%左右，同樣是繳費期滿開始領取生存保險金，直到終身。

目前任教於中興大學財務金融系的林丙輝，因為政府推動年金改革，公教退撫年金打折，算一算，未來退休後，每個月將少領兩三萬元。

他說，向保險公司買的兩張美元終身壽險，合計繳交的保費，折合新台幣八、九百萬元，都已經六年繳費期滿，目前每月領取的生存保險金，合計1萬美元，剛好填補年金改革縮水的部分，感受到利用保險規畫退休及因應年改的好處。