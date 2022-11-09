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證基會老董花800萬保費買美元終身壽險 剛好補到年改少的

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝今日出席論壇身影。記者季相儒／攝影
中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝今日出席論壇身影。記者季相儒／攝影

政府推動年金改革讓不少人退休後可領金額縮水，怎麼辦呢，中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝今(9)日在一場論壇上，分享自己花800萬元保費，買了兩張美元收付的終身壽險，利用六年繳費期滿後，年年領取生存保險金來因應年改的真實故事。

台灣人壽今天舉辦2022銀髮金融論壇，1960年次、現年62歲的林丙輝受邀與談，分享自身退休規畫時談到，大約十年前買了某大保險公司的外幣終身保險，當時聽朋友說，年化收益率約4%，覺得還不錯，六年繳費期滿後，可以開始年年領取生存保險金，直到終身。

他七、八年前又買了該家保險公司的外幣終身保險，也是繳費六年期，年化收益率也是4%左右，同樣是繳費期滿開始領取生存保險金，直到終身。

目前任教於中興大學財務金融系的林丙輝，因為政府推動年金改革，公教退撫年金打折，算一算，未來退休後，每個月將少領兩三萬元。

他說，向保險公司買的兩張美元終身壽險，合計繳交的保費，折合新台幣八、九百萬元，都已經六年繳費期滿，目前每月領取的生存保險金，合計1萬美元，剛好填補年金改革縮水的部分，感受到利用保險規畫退休及因應年改的好處。

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